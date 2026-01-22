Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rashford rực sáng ở Champions League

  • Thứ năm, 22/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 22/1, Rashford góp pha kiến tạo giúp Barca đánh bại chủ nhà Slavia Praha 4-2 ở vòng phân hạng.

Rashford tỏa sáng ở cúp châu Âu.

Sức mạnh tấn công vượt trội đã giúp Barcelona che lấp những sai sót nơi hàng phòng ngự để giành chiến thắng ngay tại Fortuna Arena. Thất bại này tiếp tục kéo dài thành tích nghèo nàn của đại diện CH Czech trước các đội bóng Tây Ban Nha, khi họ chỉ thắng 1 trong 15 lần đối đầu tại các cúp châu Âu lớn.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống tới -6°C, Slavia nhập cuộc đầy quyết tâm. Tomas Chory suýt mở tỷ số sau sai lầm sớm của Gerard Martin, trước khi đội chủ nhà cụ thể hóa lợi thế ở phút thứ 10. Từ một quả phạt góc, Tomas Holes đánh gót tinh tế tạo điều kiện để Vasil Kusej dứt điểm lập bập nhưng đủ hiểm, ghi bàn thắng Champions League đầu tiên của Slavia sau 5 trận.

Barcelona gặp khó trong việc kiểm soát thế trận, song dần lấy lại nhịp chơi nhờ khả năng cầm trịch tuyến giữa. Phút 34, Frenkie de Jong kiến tạo để Fermín Lopez sút chéo góc gỡ hòa. Chỉ 8 phút sau, tiền vệ trẻ này hoàn tất cú đúp bằng một pha dứt điểm ngoài vòng cấm đẹp mắt, đưa Barca vượt lên dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, hàng thủ đội khách tiếp tục bộc lộ vấn đề khi Robert Lewandowski không may đánh đầu phản lưới nhà từ một tình huống cố định, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 2-2.

Hiệp hai diễn ra kịch tính với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Bước ngoặt đến ở phút 63 khi Dani Olmo, vừa vào sân thay người, tung cú sút hiểm hóc đưa Barcelona dẫn 3-2. Chỉ bảy phút sau, Lewandowski chuộc lỗi bằng pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Marcus Rashford, ấn định chiến thắng 4-2.

Rashford đang là cầu thủ chơi hiệu quả nhất của Barcelona tại Champions League mùa này khi góp công vào 7 bàn thắng (4 bàn, 3 kiến tạo). Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của cầu thủ sinh năm 1997 tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Kết quả này giúp Barcelona thắng 8/9 lần đối đầu các đội bóng CH Czech tại Champions League và nuôi hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng trong ở lượt trận cuối, khi chỉ phải đối đầu Copenhagen.

Địa chấn xảy ra ở Champions League

Trong cái lạnh của mùa đông vùng Bắc Cực, một trong những bất ngờ lớn nhất Champions League mùa này xuất hiện khi Bodø/Glimt hạ gục Manchester City 3-1 rạng sáng 21/1.

30:1789 hôm qua

Lý do U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

Theo AFC, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc do để đối thủ kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

30:1793 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Barcelona Marcus Rashford Slavia Praha

    Đọc tiếp

    Barcelona tra gia cho chien thang hinh anh

    Barcelona trả giá cho chiến thắng

    15 phút trước 06:19 22/1/2026

    0

    Chiến thắng 4-2 trước Slavia Prague tại League Phase, Champions League không trọn vẹn với Barcelona, khi Pedri dính chấn thương và phải rời sân sớm.

    Tranh cai trong tran thang cua Chelsea hinh anh

    Tranh cãi trong trận thắng của Chelsea

    17 phút trước 06:18 22/1/2026

    0

    Quyết định từ chối bàn thắng của Enzo Fernandez gây tranh cãi khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Pafos trên sân Stamford Bridge ở Champions League rạng sáng 22/1.

    Ronaldo tien sat ky luc 1.000 ban thang hinh anh

    Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

    25 phút trước 06:09 22/1/2026

    0

    Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý