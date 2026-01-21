Địa chấn xảy ra ở Champions League

Trong cái lạnh của mùa đông vùng Bắc Cực, một trong những bất ngờ lớn nhất Champions League mùa này xuất hiện khi Bodø/Glimt hạ gục Manchester City 3-1 rạng sáng 21/1.

Haaland có ngày thi đấu đáng quên khi về lại quê nhà.

Đây là kết quả gây sốc lớn trong làng bóng đá châu Âu. Một đội bóng đến từ thị trấn chỉ khoảng 50.000 dân, sân vận động chưa đầy 9.000 chỗ ngồi, hạ gục một trong những ông lớn hàng đầu thế giới.

Chỉ chơi đúng một trận chính thức kể từ đầu tháng 12 bởi đang trong kỳ nghỉ đông của giải VĐQG Na Uy, Bodø/Glimt bước vào màn tiếp đón Manchester City ở lượt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng Champions League với nhiều bất lợi.

Thế nhưng, họ có đêm thi đấu để đời. Đại diện Na Uy thể hiện lối chơi pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và năng lượng dồi dào.

Kasper Høgh là ngôi sao sáng nhất trận khi lập cú đúp ở các phút 22 và 24, tận dụng sai lầm khi hàng phòng ngự Manchester City dâng cao. Jens Petter Hauge nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 58 bằng một pha solo xuất sắc.

Rodri nhận thẻ đỏ khiến Man City gặp khó.

Rayan Cherki là người ghi bàn danh dự cho Manchester City ở phút 60. Thậm chí, đội bóng nước Anh có thể thua đậm hơn, khi Bodø/Glimt còn có hai bàn bị từ chối vì việt vị và một lần sút trúng xà ngang.

Đêm tồi tệ của Manchester City được in dấu rõ nét hơn nữa, khi Rodri nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 62, vì pha tác động vào người đối thủ.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Bodø/Glimt trong lịch sử Champions League, trong mùa đầu tiên họ dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Thậm chí, Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên thua trước Bodø/Glimt ở cúp châu Âu.

Đội bóng đến từ cực Bắc bỗng dưng sống dậy hy vọng dự vòng play-off, với 6 điểm sau 7 lượt trận. Ngược lại, Manchester City nguy cơ văng khỏi top 8. Áp lực với Guardiola và các học trò lớn dần, sau thất bại trước MU hồi cuối tuần qua.