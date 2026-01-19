Keane cảnh báo MU đừng vội mừng

Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của MU trước Man City trong trận derby Manchester tạo ra những quan điểm trái chiều từ các cựu danh thủ "Quỷ đỏ".

Cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng MU cần duy trì sự ổn định.

Trong trận đầu tiên nắm quyền chỉ đạo MU, Michael Carrick ghi dấu ấn rõ nét về mặt nhân sự lẫn cách tiếp cận trận đấu. "Quỷ đỏ" tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt và thắng thuyết phục 2-0, trong bầu không khí sôi động gợi nhớ thời kỳ hoàng kim dưới triều đại Sir Alex Ferguson.

Dù vậy, không phải ai cũng vội vàng tung hô. Roy Keane lên tiếng kêu gọi sự tỉnh táo, cho rằng MU cần thời gian để chứng minh sự ổn định.

"Hãy đánh giá trong vài tháng tới. Điều quan trọng là tạo được đà phát triển", Keane nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Carrick có phần thuận lợi khi được sử dụng đội hình gần như mạnh nhất, trong bối cảnh Man City không ở trạng thái tốt nhất.

Trái ngược với sự dè dặt của Keane, Gary Neville lại nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực mang tính bản sắc. Cựu hậu vệ này thừa nhận MU đã trải qua giai đoạn tệ hại, nhưng màn trình diễn trước Man City cho thấy đội bóng vẫn có thể chơi thứ bóng đá giàu tốc độ, trực diện và giàu cảm xúc, thứ từng làm nên DNA của CLB.

Neville đặc biệt ấn tượng với cách Carrick giải phóng Bruno Fernandes khi để tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi đúng vai trò số 10, gần khung thành đối phương. Theo ông, đây mới là vị trí giúp Bruno phát huy tối đa khả năng sáng tạo và ảnh hưởng lên lối chơi.

"Đây chưa phải sự trở lại của MU ở đỉnh cao, nhưng ít nhất là hình ảnh của một MU đúng nghĩa”, Neville kết luận. "Sau nhiều năm nhạt nhòa, trận đấu này nhắc chúng ta nhớ CLB từng chơi bóng như thế nào và nên chơi như thế nào".

Chiến thắng trước Man City có thể chưa đủ để khẳng định một kỷ nguyên mới, nhưng với nhiều người, đó là dấu hiệu cho thấy MU đang tìm lại chính mình.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

