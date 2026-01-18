Mainoo gây sốt khi làm bẽ mặt tân binh của Man City

Tối 17/1, Kobbie Mainoo có pha xử lý ngẫu hứng dễ dàng loại bỏ Antoine Semenyo trong chiến thắng 2-0 của MU trước Man City thuộc vòng 22 Premier League.

Hình huống Mainoo khiến Semenyo bẽ mặt.

Gia nhập Man City từ Bournemouth với nhiều kỳ vọng, Semenyo bước vào trận derby sau chuỗi màn trình diễn được khen ngợi. Tiền đạo người Ghana tiếp tục được tin tưởng đá chính, đánh dấu lần ra sân từ đầu thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, cầu thủ trị giá 70 triệu euro gặp phải thử thách thật sự mang tên MU.

Xét tổng thể, Semenyo vẫn được chấm điểm cao nhất trong nhóm tấn công của Man City với 6,6 điểm, theo Sofascore. Dù vậy, anh trải qua một ngày thi đấu kém duyên khi không có cú sút trúng đích nào, để mất bóng tới 13 lần và chỉ thực hiện thành công 1 pha đi bóng. Ngoài ra, Semenyo còn bị Mainoo làm cho bẽ mặt.

Trong nỗ lực pressing tầm cao ở phút 42, Semenyo áp sát Mainoo với ý đồ cướp bóng. Nhưng tiền vệ trẻ của MU bình tĩnh xoay người, đổi hướng gọn gàng rồi thoát pressing, mở ra một pha tấn công cho đội chủ sân Old Trafford. Chỉ vài nhịp chạm, Mainoo biến đối thủ thành "khán giả bất đắc dĩ".

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để mạng xã hội bùng nổ. Hàng loạt bình luận mỉa mai và hài hước nhắm vào Semenyo nhanh chóng lan truyền, từ việc "bị cho ra rìa" cho tới những ví von cay nghiệt. Ngược lại, Mainoo được ca ngợi bởi sự tự tin, bản lĩnh và kỹ năng xử lý đậm chất đường phố.

Mainoo có trận đấu rất hay trước Man City.

Trong một trận cầu lớn, đôi khi chỉ cần một pha bóng cũng đủ để định hình câu chuyện. Và ở trận derby Manchester lần này, Mainoo chính là người kể câu chuyện ấy theo cách không thể ấn tượng hơn.

Mainoo chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Casemiro trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, thể hiện sự chững chạc và toàn diện. Theo thống kê từ Sofascore, Mainoo chạm bóng 50 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%. Đặc biệt, anh hoàn thành 22/24 đường chuyền ở nửa sân đối phương và 9/10 ở nửa sân nhà.

Mainoo thắng 2/3 pha tắc bóng, thực hiện 2 lần đánh chặn, 2 pha giải nguy, thắng 2/3 tranh chấp bóng bổng và có 2 pha tắc bóng thành công. Mainoo đảm bảo sự chắc chắn ở khu trung tuyến, liên kết lối chơi, phá pressing của Man City hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho hàng công.

Với phong độ này, Mainoo hoàn toàn xứng đáng giữ suất đá chính thường xuyên, góp phần giúp đội bóng hồi sinh dưới thời Carrick.