Sự nghiệp của Mainoo ở MU được cứu

Trước Man City, Kobbie Mainoo, người bị Amorim đối xử khó hiểu mùa này, tỏa sáng rực rỡ.

Mainoo như được "tái sinh".

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United và ngay lập tức để lại dấu ấn mạnh mẽ. Trong trận derby Manchester tại Old Trafford ngày 17/1, "Quỷ đỏ" đánh bại Manchester City với tỷ số 2-0, nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu.

Đây là màn trình diễn ấn tượng khi Manchester United thể hiện lối chơi có cấu trúc, quyết liệt và hiệu quả, khác hẳn giai đoạn khó khăn trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên Mainoo được đá chính tại Premier League trong mùa giải 2025/26, sau khi bị hạn chế dưới thời Amorim.

Mainoo chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Casemiro trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, thể hiện sự chững chạc và toàn diện.

Theo thống kê từ Sofascore, Mainoo chạm bóng 50 lần, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%. Đặc biệt, anh hoàn thành 22/24 đường chuyền ở nửa sân đối phương và 9/10 ở nửa sân nhà.

Mainoo thắng 2/3 pha tắc bóng, thực hiện 2 lần đánh chặn, 2 pha giải nguy, thắng 2/3 tranh chấp bóng bổng và có 2 pha tắc bóng thành công.

Bộ đôi Mainoo và Casemiro chính là nguyên nhân lớn giúp MU có trận đấu như mơ trước Man City. The Times cho rằng màn trình diễn này khiến người ta tự hỏi tại sao Amorim lại hạn chế Mainoo đến vậy, thậm chí khiến tài năng trẻ này đòi rời đội.

Màn trình diễn xuất sắc của Kobbie Mainoo trong trận Manchester United thắng Manchester City 2-0.

Carrick chỉ có vài ngày chuẩn bị, nhưng sắp xếp đội hình 4-2-3-1 khá ổn, và rõ ràng, thành công của HLV tạm quyền đến từ những người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Không ai hiểu Mainoo hơn Carrick và ngược lại, tiền vệ trẻ này đã tận dụng tốt cơ hội cũng như việc được "tái sinh" ở Old Trafford.

Có Mainoo, MU kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội (Harry Maguire đánh đầu trúng xà ngang, ba bàn bị từ chối vì việt vị), với xG lên tới 3,81. Pep Guardiola thừa nhận đội thua xứng đáng, thậm chí khen ngợi MU có "điều gì đó mà chúng tôi không có".

Mainoo đảm bảo sự chắc chắn ở khu trung tuyến, liên kết lối chơi, phá pressing của Man City hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho hàng công. Mainoo thậm chí có một cú sút từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Donnarumma phải cứu thua.

Carrick khen ngợi: "Kobbie tuyệt vời bên cạnh Casemiro. Họ mang lại nền tảng thực sự cho đội bóng, cùng với Licha và Harry. Đó là canh bạc có tính toán để xem Mainoo có thể hoàn thành trận đấu hay không, và cậu ấy làm rất tốt."

Với phong độ này, Mainoo hoàn toàn xứng đáng giữ suất đá chính thường xuyên, góp phần giúp đội bóng hồi sinh dưới thời Carrick.