CĐV MU chế nhạo Haaland

Trong trận derby Manchester tại Old Trafford diễn ra tối 17/1, Erling Haaland có trận đấu đáng quên và trở thành tâm điểm chế nhạo từ CĐV đối thủ.

Haaland thất vọng khi bị thay ra phút 80.

Đêm 17/1, MU đánh bại Man City 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu Haaland chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào đáng kể, dù đá chính từ đầu và chơi hơn 80 phút.

Không chỉ mờ nhạt trên sân, chân sút người Na Uy còn bị chế giễu bởi CĐV đối thủ. Khi Haaland rời sân vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, do chấn thương nhẹ sau pha va chạm với Luke Shaw và Harry Maguire, người hâm mộ Manchester United đồng thanh hô vang bài hát chế nhạo: “Haaland, cha của mày thế nào rồi, Haaland, Haaland, cha của mày thế nào rồi”.

Câu hát này lặp đi lặp lại nhiều lần khi Haaland bước đi khập khiễng, cho thấy sự phấn khích của khán giả "Quỷ đỏ" sau khi đội nhà dẫn trước và cuối cùng thắng 2-0 trước Manchester City. Câu hát “Haaland, cha của mày thế nào rồi” là một trong những câu chế nhạo quen thuộc mà CĐV Manchester United dành cho Haaland mỗi khi anh thi đấu tại Old Trafford.

Nó ám chỉ sự kiện lịch sử năm 2001, khi cha của Haaland, cựu tiền vệ Alf-Inge Haaland (khi đó chơi cho Manchester City), bị Roy Keane (cựu đội trưởng Manchester United) phạm lỗi thô bạo trong một trận derby, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.

Keane sau đó thừa nhận trong tự truyện rằng cố ý “trả thù” vì một pha va chạm trước đó khiến chính bản thân chấn thương nặng. Dù đây là câu hát mang tính khiêu khích và đã tồn tại từ nhiều năm, nó vẫn được CĐV Manchester United sử dụng để “chọc tức” Haaland, ngôi sao hàng đầu của Man City.