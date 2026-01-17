CĐV Real Madrd làm điều chưa từng có trong 10 năm qua

Tối 17/1, ở vòng 20 La Liga, người hâm mộ Real Madrid thể hiện sự bất mãn rõ rệt với đội bóng và ban lãnh đạo trong trận tiếp đón Levante.

CĐV Real đang rẩt phẫn nộ.

Theo Marca, tiếng hô "Florentino, từ chức" liên tục vang lên từ khán đài, nhắm trực tiếp vào chủ tịch Florentino Perez, người đang chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả kém cỏi gần đây của đội nhà. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi doanh nhân người Tây Ban Nha trở lại ghế chủ tịch, và giúp CLB giành chức vô địch Champions League lần thứ 10 (vào năm 2014).

Không chỉ ông Perez, trước và trong trận đấu với Levante, toàn bộ cầu thủ Real Madrid đều bị khán giả huýt sáo khi tên được xướng lên trong danh sách xuất phát hoặc mỗi khi chạm bóng. Những tiếng la ó lớn nhất hướng về ba ngôi sao: Vinícius Júnior, Jude Bellingham và Federico Valverde.

Đặc biệt, Vinícius nhận phải phản ứng mạnh mẽ nhất từ đám đông. Cầu thủ người Brazil thậm chí không kiềm được cảm xúc khi nghe tiếng huýt sáo nhắm vào tên mình. Vinícius khá thất vọng trong đường hầm, khiến Kylian Mbappé và chuyên gia thể lực Antonio Pintus phải đến an ủi, động viên nhằm giúp anh bình tĩnh lại.

Vinícius bị la ó nặng nề.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng, với những thất bại liên tiếp khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn. Không chỉ dừng lại ở các cầu thủ, khán giả còn biểu lộ sự thất vọng với ban lãnh đạo bằng cách vẫy khăn trắng, biểu tượng truyền thống của sự bất mãn tại Bernabéu, và các tiếng hô đòi từ chức chủ tịch.

Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy áp lực đang đè nặng lên toàn bộ câu lạc bộ, từ sân cỏ đến phòng họp. Người hâm mộ Real Madrid vốn nổi tiếng với sự đòi hỏi cao và không ngần ngại thể hiện quan điểm.