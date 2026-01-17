Carrick nối dài thành tích ấn tượng trước Man City

Đêm 17/1, MU đánh bại Man City 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh, đánh dấu lần ra mắt suôn sẻ của Michael Carrick khi lần thứ hai đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Manchester United.

Carrick gieo sầu cho Pep Guardiola.

Trong ngày tái xuất Old Trafford, HLV tạm quyền Michael Carrick giúp MU gây bất ngờ lớn, bởi Man City đang có phong độ rất cao. Điều đáng nói, trong sự nghiệp thi đấu tại Premier League, Carrick cũng để lại dấu ấn đặc biệt khi đối đầu với Manchester City.

Khi còn là cầu thủ, Carrick từng giành được 13 chiến thắng trước kình địch cùng thành phố, một con số ấn tượng. Thành tích này chỉ xếp sau kỷ lục 16 trận thắng trước Sunderland, đội bóng Carrick có số chiến thắng nhiều nhất trong sự nghiệp cầu thủ tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Trong lần trở lại vai trò HLV tạm quyền ở MU, Carrick giúp "Quỷ đỏ" chơi một trận đấu xuất sắc trước Man City. Lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của MU giúp họ có chiến thắng thuyết phục trước ứng viên vô địch mùa này.

Carrick là hung thần của Man City.

Với cá nhân Carrick, ông tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng trên cương vị HLV trưởng MU. Trước đó, Carrick từng tạm thời dẫn dắt đội bóng trong ba trận đấu vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, đạt thành tích đáng chú ý với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Như vậy, Carrick vẫn bất bại trên cương vị HLV trưởng MU với thành tích 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Chiến thắng ngoạn mục giúp đội chủ sân Old Trafford tạm chen chân vào top 4. Trong khi đó, Man City đứng trước nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Đáng chú ý, ở vòng tiếp theo, MU sẽ gặp một ứng viên vô địch khác, đó là Arsenal. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 25/1. Arsenal của Arteta cũng là đối thủ từng ôm hận trước Carrick trong lần đầu cựu tiền vệ người Anh dẫn dắt MU 5 năm trước.