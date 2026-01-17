Bóng đá Việt Nam nay đã khác

"Ban bật đi, họ mệt hết rồi", tiếng hét vang lên từ khu kỹ thuật ở phút 105 phản ánh vị thế hoàn toàn khác của bóng đá Việt Nam với tâm thế chủ động, tự tin và sẵn sàng áp đặt thế trận.

U23 Việt Nam có trận đấu rất hay trước U23 UAE.

Có một thời, khi nói về bóng đá Việt Nam, người ta thường dùng những cụm từ quen thuộc như "thi đấu lăn xả", "vượt khó", "chơi bằng tinh thần".

Đó là cách mô tả vừa tự hào, vừa ngậm ngùi, bởi đằng sau nó là sự thừa nhận rằng chúng ta thường phải gồng mình chịu đựng, cố sống sót trước những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ.

Nhưng trận tứ kết U23 châu Á 2026 gặp U23 UAE rạng sáng 17/1 cho thấy mọi khung tham chiếu cũ kỹ ấy đã lỗi thời. U23 Việt Nam trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác biệt, khiến tất cả phải ngả mũ.

Từ “lăn xả vượt khó” đến ép ngược đối thủ

U23 UAE hoàn toàn đuối sức khi đối đầu với U23 Việt Nam.

Lần này, U23 Việt Nam không thắng bằng việc co cụm phòng ngự chờ thời cơ hiếm hoi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng bằng cách làm chủ thế trận, bằng khả năng duy trì cường độ vận động suốt 120 phút khiến đối thủ kiệt sức. Hình ảnh các cầu thủ UAE thở dốc, liên tục nằm sân, xin thay người trong hiệp phụ lan truyền khắp mạng xã hội chứng minh cho sự đảo chiều về thể chất.

Ở phút 105, ban huấn luyện U23 Việt Nam không hô hào "đá chắc", cũng không nhắc nhở "giữ cự ly". Thay vào đó là mệnh lệnh đầy tự tin vang vọng rõ trên sóng truyền hình: "Ban bật đi, họ mệt hết rồi". Đó là câu nói chỉ có thể thốt ra khi phía U23 Việt Nam tin rằng cầu thủ của mình khỏe hơn đối thủ.

Và niềm tin ấy không đến từ cảm tính.

Suốt 120 phút, U23 Việt Nam duy trì khả năng pressing, sẵn sàng tranh chấp tay đôi, luân chuyển bóng nhanh và liên tục kéo giãn đội hình UAE. Trong khi đó, đội bóng Tây Á vốn nổi tiếng về nền tảng thể lực lại lộ rõ dấu hiệu quá tải. Những bước chạy không còn dứt khoát, những pha theo kèm chậm nửa nhịp, và cả sự lúng túng khi đối diện với các pha ban bật cự ly ngắn của Việt Nam.

Khoảnh khắc Phạm Minh Phúc ghi bàn quyết định là kết quả tất yếu của một thế trận mà U23 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ trong hiệp phụ.

Một U23 Việt Nam rất khác

Đối thủ mệt lừ khi theo kèm U23 Việt Nam.

Vì thế, sẽ không còn chính xác nếu mô tả chiến thắng này bằng những cụm từ quen thuộc kiểu "quả cảm", "kiên cường" hay "vượt khó". Trận gặp U23 UAE không phải là câu chuyện của một đội bóng yếu thế cố bám trụ, mà minh chứng cho sự trưởng thành toàn diện, từ thể lực, tư duy chơi bóng đến bản lĩnh điều khiển nhịp độ trận đấu.

Xem bóng đá đủ lâu, người hâm mộ Việt Nam có lẽ không ít lần chấp nhận thực tế rằng cầu thủ Tây Á luôn "khỏe hơn, bền hơn". Bởi vậy, khoảnh khắc U23 Việt Nam chơi tốt hơn đối thủ trong hiệp phụ, chạy nhiều hơn, tranh chấp tốt hơn, thậm chí chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, mang đến một cảm xúc rất khác, vừa bất ngờ, vừa tự hào.

Đây là chiến thắng của một tập thể được chuẩn bị bài bản, được rèn giũa để cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục, không còn là kiểu chiến thắng của một thế hệ "cố gắng hết mình". U23 Việt Nam hôm nay không còn là đội bóng chờ đối thủ sai lầm. Họ chủ động tạo ra sai lầm ấy.

Và khi ban huấn luyện có thể bình thản hét lên: "Ban bật đi, họ mệt hết rồi", đó là lúc bóng đá Việt Nam thật sự khiến phần còn lại của châu Á phải nhìn mình bằng một ánh mắt khác.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.