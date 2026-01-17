Hình ảnh chứng minh HLV Kim Sang-sik đã đúng

Những hình ảnh cuối trận là bằng chứng thuyết phục nhất cho nhận định của HLV Kim Sang-sik về việc U23 Việt Nam vượt trội thể lực so với U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á rạng sáng 17/1.

Cầu thủ U23 UAE xuống sức trong hiệp phụ.

Sau 90 phút căng thẳng buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ, chiến lược gia người Hàn Quốc từng khẳng định ông nhìn thấy lợi thế rõ ràng về thể trạng nghiêng về U23 Việt Nam. Đó không phải phát biểu mang tính khích lệ, mà là một đánh giá thuần chuyên môn. Và diễn biến trên sân chứng minh điều đó là hoàn toàn có cơ sở.

Càng trôi về cuối trận, sự tương phản thể lực giữa hai đội càng lộ rõ. Trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn duy trì cường độ pressing, liên tục dâng cao và sẵn sàng thực hiện những pha bứt tốc ở hai biên, thì phía bên kia, U23 UAE bắt đầu cho thấy dấu hiệu quá tải. Những bước chạy chậm dần, khoảng trống lộ ra nhiều hơn, đặc biệt ở hành lang cánh, đúng như điều HLV Kim nói sau trận.

Hình ảnh phản ánh rõ nhất về nền tảng thể lực của 2 đội xuất hiện ở phút 98. Cầu thủ mang áo số 18 của U23 UAE, Mansour Saleh, thở dốc dữ dội sau một pha đua tốc độ với Đình Bắc và phải phạm lỗi.

Khuôn mặt nhăn nhó, hơi thở gấp gáp, rồi động tác giơ hai tay xin thay ra và cúi gập người xuống mặt cỏ là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho việc thể lực cạn kiệt. Chỉ hai phút sau, anh buộc phải rời sân, khi ban huấn luyện UAE không còn lựa chọn nào khác.

Cầu thủ U23 UAE thở không ra hơi ở những phút cuối.

Trong bối cảnh đó, quyết định của HLV Kim Sang-sik tung vào sân những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh trở thành đòn đánh trực diện vào điểm yếu của đối thủ. U23 Việt Nam không chơi chậm để bảo toàn lực lượng, mà ngược lại, chủ động đẩy cao nhịp độ, biến lợi thế thể lực thành áp lực liên tục. Đây là lựa chọn mang đậm dấu ấn của một HLV tin vào nền tảng chuẩn bị dài hơi và khả năng chịu tải của học trò.

Không phải ngẫu nhiên U23 Việt Nam càng đá càng sung ở hiệp phụ. Đó là kết quả của quá trình rèn thể lực bài bản, khoa học và phù hợp với triết lý chơi bóng hiện đại. Khi đối thủ hụt hơi, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tỉnh táo trong xử lý, sự quyết liệt trong tranh chấp và tốc độ trong những pha chuyển trạng thái.

U23 Việt Nam giờ sở hữu nền tảng thể lực đủ tốt để chơi bóng với cường độ cao, kéo dài và sẵn sàng bẻ gãy đối thủ ở thời điểm quyết định. Và ở đó, dấu ấn của HLV Kim Sang-sik hiện lên rõ nét, điềm tĩnh, chính xác và đầy tính toán.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.