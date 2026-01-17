Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truyền thông Malaysia tiếp tục im lặng khi U23 Việt Nam vào bán kết

  • Thứ bảy, 17/1/2026 08:21 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi vào bán kết U23 châu Á 2026, nhưng báo chí Malaysia gần như im lặng trước thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Truyền thông Malaysia hầu như không đề cập tới hành trình của U23 Việt Nam.

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026 tiếp tục đưa U23 Việt Nam trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Tuy nhiên, phản ứng từ truyền thông Đông Nam Á lại cho thấy những thái cực hoàn toàn trái ngược, trong đó đáng chú ý nhất là sự im lặng kéo dài từ phía Malaysia.

Khi thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, rồi tiếp tục đánh bại đại diện Tây Á ở tứ kết để ghi danh vào top 4 đội mạnh nhất châu lục, báo chí Thái Lan và Indonesia liên tục cập nhật, phân tích và dành nhiều bài viết cho hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam. Báo Thái Lan thẳng thắn thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam, trong khi truyền thông Indonesia thường xuyên đặt thành tích của U23 Việt Nam lên bàn cân so sánh với việc đội nhà vắng mặt tại giải.

Trái lại, truyền thông Malaysia gần như đứng ngoài dòng chảy sôi động ấy. Sau vòng tứ kết, khi U23 Việt Nam chính thức vào bán kết, nhiều trang báo lớn của Malaysia vẫn không có bài viết đáng kể nào đề cập tới giải đấu, chứ chưa nói tới chiến tích của đại diện Đông Nam Á.

Dạo quanh các đầu báo quen thuộc như Utusan, Kosmo, Makanbola, New Straits Times, Malay Mail, SNE Sports hay Astro Awani, thông tin về VCK U23 châu Á 2026 hoàn toàn vắng bóng. Điều này hoàn toàn đối lập với không khí sôi động của truyền thông khu vực.

Việc U23 Malaysia không góp mặt tại giải có thể là một phần nguyên nhân, song trong bối cảnh thành tích của U23 Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Đông Nam Á, sự im lặng từ báo chí Malaysia vẫn tạo nên một khoảng trống đáng chú ý trên bản đồ truyền thông khu vực.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vượt qua thử thách cực đại

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều mỹ từ để nói về U23 Việt Nam sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

9 giờ trước

Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam vào bán kết

Tờ Siam Sport dành lời khen ngợi đặc biệt cho màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

9 giờ trước

Lợi thế vàng của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE rạng sáng 17/1 giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết và có quỹ thời gian hồi phục vượt trội so với đối thủ.

10 giờ trước

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Nguoi hung Khuat Van Khang hinh anh

    Người hùng Khuất Văn Khang

    3 giờ trước 12:28 17/1/2026

    0

    Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn có đóng góp tích cực vào thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

