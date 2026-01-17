U23 Việt Nam vượt qua thử thách cực đại

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều mỹ từ để nói về U23 Việt Nam sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua UAE ở tứ kết.

Theo AFC, thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua thử thách cực đại và phải tới cần tới bàn thắng thứ 3 để tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục ngôi vô địch. Dù 2 lần bị đối thủ gỡ hòa, đại diện Đông Nam Á vẫn thể hiện sự lì lợm, bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm.

AFC nhấn mạnh rằng U23 UAE nhập cuộc đầy quyết tâm và thậm chí đưa được bóng vào lưới Việt Nam từ sớm, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay. Đội bóng Tây Á tạo ra nhiều sức ép, liên tiếp uy hiếp khung thành Trần Trung Kiên, nhưng sự phung phí cơ hội khiến họ phải trả giá.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả đáng nể. Bàn mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát đến đúng thời điểm, trước khi Phạm Minh Phúc và Đinh Bắc trở thành những nhân tố then chốt trong các khoảnh khắc quyết định. AFC đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu không lùi bước của Việt Nam, nhất là khi bị gỡ hòa tới hai lần nhưng vẫn giữ được sự chủ động và niềm tin vào lối chơi.

Bước ngoặt của trận đấu, theo AFC, đến ở hiệp phụ khi Phạm Minh Phúc lạnh lùng tung cú dứt điểm quyết đoán ở phút 101, khép lại mọi nỗ lực vùng lên của UAE và đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên trở lại bán kết U23 châu Á kể từ chiến tích á quân năm 2018.

Chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào top 4 đội mạnh nhất giải, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục, điều mà AFC cho rằng đến từ bản lĩnh, tinh thần tập thể và sự trưởng thành trong những thời khắc khắc nghiệt nhất.

