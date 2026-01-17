Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lợi thế vàng của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026

  • Thứ bảy, 17/1/2026 06:14 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE rạng sáng 17/1 giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết và có quỹ thời gian hồi phục vượt trội so với đối thủ.

U23 Việt Nam có lợi thế về quãng nghỉ trước bán kết.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 ở vòng tứ kết, qua đó không chỉ giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 mà còn sở hữu lợi thế đáng kể về mặt thời gian hồi phục.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra sân ở trận bán kết lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Trận này diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1.

Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam có gần ba ngày nghỉ trọn vẹn, trong khi đối thủ chỉ sở hữu khoảng hai ngày hồi phục. Ở một giải đấu ngắn ngày, nơi các đội phải thi đấu với mật độ dày và cường độ cao, sự chênh lệch chỉ một ngày nghỉ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt khi thể lực cầu thủ đã bị bào mòn đáng kể từ vòng bảng đến vòng knock-out.

Chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận các học trò tiêu hao rất nhiều năng lượng sau chuỗi trận căng thẳng liên tiếp. Vì vậy, quãng nghỉ kéo dài hơn không chỉ giúp đội hạn chế nguy cơ quá tải hay chấn thương, mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì nền tảng thể lực ổn định trước trận đấu quyết định.

Không dừng lại ở yếu tố thể lực, lợi thế về thời gian còn mang ý nghĩa chiến thuật. Ban huấn luyện U23 Việt Nam có thêm quỹ thời gian để theo dõi, phân tích kỹ lối chơi của U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, từ đó xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp.

Trong bối cảnh trình độ giữa các đội vào bán kết không quá chênh lệch, lợi thế "nghỉ nhiều hơn một ngày" có thể trở thành điểm tựa quan trọng, giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu hơn tại VCK U23 châu Á 2026.

Bằng chừng là ở tứ kết trước U23 UAE, U23 Việt Nam vốn có lợi thế về ngày nghỉ khi khép lại vòng bảng sớm hơn đối thủ. Trong suốt 120 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì thể trạng đáng nể và xuất sắc đả bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải châu Á

Khả năng U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 đang dần trở nên rõ ràng.

5 giờ trước

Đình Bắc lọt top chân sút hiệu quả nhất U23 châu Á

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế tại giải U23 châu Á 2026.

5 giờ trước

Khuất Văn Khang: 'Động lực duy nhất là lá cờ trên ngực trái'

Thủ quân U23 Việt Nam phát biểu đầy tự hào sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết giải châu Á vào rạng sáng 17/1.

5 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    CDV UAE do loi cho trong tai khi thua U23 Viet Nam hinh anh

    CĐV UAE đổ lỗi cho trọng tài khi thua U23 Việt Nam

    39 phút trước 06:15 17/1/2026

    0

    Sau trận tứ kết kịch tính tại AFC U23 Asian Cup 2026, nơi U23 UAE để thua U23 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ, nhiều cổ động viên (CĐV) UAE bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội.

    HLV U23 UAE noi gi khi thua U23 Viet Nam? hinh anh

    HLV U23 UAE nói gì khi thua U23 Việt Nam?

    41 phút trước 06:14 17/1/2026

    0

    HLV Marcelo Broli tỏ ra buồn bã sau thất bại 2-3 của U23 UAE trước U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý