Lợi thế vàng của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE rạng sáng 17/1 giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết và có quỹ thời gian hồi phục vượt trội so với đối thủ.

U23 Việt Nam có lợi thế về quãng nghỉ trước bán kết.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 ở vòng tứ kết, qua đó không chỉ giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 mà còn sở hữu lợi thế đáng kể về mặt thời gian hồi phục.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra sân ở trận bán kết lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Trận này diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1.

Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam có gần ba ngày nghỉ trọn vẹn, trong khi đối thủ chỉ sở hữu khoảng hai ngày hồi phục. Ở một giải đấu ngắn ngày, nơi các đội phải thi đấu với mật độ dày và cường độ cao, sự chênh lệch chỉ một ngày nghỉ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt khi thể lực cầu thủ đã bị bào mòn đáng kể từ vòng bảng đến vòng knock-out.

Chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận các học trò tiêu hao rất nhiều năng lượng sau chuỗi trận căng thẳng liên tiếp. Vì vậy, quãng nghỉ kéo dài hơn không chỉ giúp đội hạn chế nguy cơ quá tải hay chấn thương, mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì nền tảng thể lực ổn định trước trận đấu quyết định.

Không dừng lại ở yếu tố thể lực, lợi thế về thời gian còn mang ý nghĩa chiến thuật. Ban huấn luyện U23 Việt Nam có thêm quỹ thời gian để theo dõi, phân tích kỹ lối chơi của U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, từ đó xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp.

Trong bối cảnh trình độ giữa các đội vào bán kết không quá chênh lệch, lợi thế "nghỉ nhiều hơn một ngày" có thể trở thành điểm tựa quan trọng, giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu hơn tại VCK U23 châu Á 2026.

Bằng chừng là ở tứ kết trước U23 UAE, U23 Việt Nam vốn có lợi thế về ngày nghỉ khi khép lại vòng bảng sớm hơn đối thủ. Trong suốt 120 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì thể trạng đáng nể và xuất sắc đả bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

