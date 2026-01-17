Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải châu Á

Khả năng U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 đang dần trở nên rõ ràng.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam tạo nên trận đấu giàu cảm xúc khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút kịch tính ở tứ kết VCK U23 châu Á. Ba bàn thắng lần lượt được ghi bởi Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc không chỉ mang về chiến thắng nghẹt thở, mà còn giúp đội bóng áo đỏ giành tấm vé quý giá vào vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Theo phân nhánh thi đấu, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Dựa trên phong độ hiện tại và tương quan lực lượng, phần lớn truyền thông châu Á đều nhận định U23 Uzbekistan là cái tên sáng cửa hơn trong cuộc đối đầu này, đồng thời được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

U23 Việt Nam có thể đối đầu Uzbekistan. Ảnh: AFC

Từ đầu giải, U23 Uzbekistan cho thấy sức mạnh đáng gờm khi bất bại ở vòng bảng (2 chiến thắng, 1 hoà). Đại diện Trung Á gây ấn tượng mạnh nhờ nền tảng thể lực vượt trội, lối chơi giàu sức mạnh, kỷ luật chiến thuật cao và khả năng kiểm soát thế trận tốt.

Với U23 Việt Nam, Uzbekistan không phải là đối thủ xa lạ. Ký ức về VCK U23 châu Á 2018 vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thi đấu kiên cường nhưng vẫn để thua Uzbekistan 1-2 sau 120 phút đầy cảm xúc trong trận chung kết.

Đến VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam tiếp tục đối đầu Uzbekistan ở vòng bảng và nhận thất bại 0-3. Trận thua ấy cho thấy khoảng cách nhất định về thể hình, thể lực và khả năng tổ chức lối chơi giữa hai đội.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam cho thấy diện mạo tích cực hơn. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ thể hiện tinh thần thi đấu quật cường, lối chơi gắn kết và khả năng thích nghi tốt trước các đối thủ có phong cách khác nhau.

Việc vượt qua U23 UAE sau 120 phút căng thẳng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và sự trưởng thành của tập thể này.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.