HLV Kim Sang-sik tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam khi nối dài chuỗi thành tích toàn thắng đầy ấn tượng.

HLV Kim Sang-sik nối dài kỳ tích toàn thắng.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút nghẹt thở, qua đó đoạt vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một chiến thắng quan trọng về mặt chuyên môn, mà còn là cột mốc tiếp theo khẳng định dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, chiến thắng trước U23 UAE giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc duy trì thành tích toàn thắng trong các trận đấu chính thức khi trực tiếp chỉ đạo các đội U22 và U23 Việt Nam. Nếu không tính các trận giao hữu, nơi ông Kim đôi khi trao quyền chỉ đạo cho trợ lý, các đội bóng trẻ Việt Nam dưới tay chiến lược gia này vẫn chưa một lần nếm mùi thất bại.

Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho tới VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra, các đội tuyển do HLV Kim dẫn dắt đều thể hiện sự ổn định đáng nể, kết hợp hài hòa giữa tính kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng thích ứng chiến thuật linh hoạt.

U23 Việt Nam toàn thắng từ đầu giải năm nay. Ảnh: AFC

Riêng tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có hành trình vòng bảng rất thuyết phục. Đội mở màn giải đấu bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, sau đó lần lượt vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 và đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0 trong một trận cầu giàu tính chiến thuật. Ba trận toàn thắng giúp U23 Việt Nam tiến vào vòng knock-out với sự tự tin cao độ.

Cuộc đối đầu với U23 UAE ở tứ kết được xem là thử thách lớn nhất từ đầu giải. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng suốt 90 phút chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong thời khắc then chốt, bản lĩnh của U23 Việt Nam một lần nữa lên tiếng. Bàn thắng quyết định của Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 đầy cảm xúc, đưa đội bóng áo đỏ vào bán kết trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp không chỉ phản ánh năng lực cầm quân của HLV Kim, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.