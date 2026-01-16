Pha bóng hy hữu ở tứ kết U23 châu Á

Tối 16/1, thủ thành Abdel Rahman Suleiman tưởng chừng đẩy được cú sút bên phía U23 Nhật Bản ở loạt sút luân lưu nhưng bóng vẫn lăn vào lưới.

Thủ môn U23 Jordan ngỡ ngàng sau khi thấy bóng nảy ngược vào lưới.

Ở lượt sút thứ hai của U23 Nhật Bản, thủ môn Abdel Rahman bên phía U23 Jordan xuất sắc đổ người cản phá cú đá của Yutaka Michiwaki. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thiếu tập trung, người gác đền này ăn mừng sớm, để bóng nảy ngược và lăn qua vạch vôi trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội cũng như khán giả trên sân.

Đáng chú ý, chính Michiwaki thậm chí nghĩ bóng ra ngoài và ôm đầu tiếc nuối. Bảng tỷ số của AFC cũng hiển thị lượt sút của U23 Nhật Bản không thành công. Sau khi bóng lăn vào lưới, trọng tài xác định cú đá thành công. Tình huống hy hữu lập tức trở thành đề tài bàn tán, đồng thời tạo lợi thế tâm lý rõ rệt cho U23 Nhật Bản.

Tận dụng món quà bất ngờ, các cầu thủ Nhật Bản thực hiện chính xác những lượt sút tiếp theo, trong khi U23 Jordan không giữ được sự lạnh lùng cần thiết. Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 trên chấm 11 m, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết.

Chiến thắng một lần nữa cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của U23 Nhật Bản ở những thời khắc quyết định, dù họ trải qua một trận đấu đầy thử thách trước U23 Jordan chơi kiên cường và không hề dễ bị khuất phục.

Được đánh giá cao hơn trận này, U23 Nhật Bản nhập cuộc với thế trận chủ động nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ U23 Jordan. Đại diện Tây Á chơi kỷ luật, giàu thể lực và không ít lần khiến hàng thủ Nhật Bản lúng túng.

Hai đội rượt đuổi nhau trong suốt 90 phút chính thức lẫn hiệp phụ, song không bên nào có thể tạo ra khác biệt, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, U23 Nhật Bản và U23 Jordan hoà nhau 1-1.

Đội đầu tiên vào bán kết U23 châu Á 2026 Tối 16/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 1-1 ở tứ kết U23 châu Á 2026.