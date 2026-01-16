Nhật Bản nhọc nhằn hạ U23 Jordan

Tối 16/1, U23 Nhật Bản thắng U23 Jordan 4-2 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 120 phút.

Trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan mang đến kịch bản căng thẳng đúng tính chất knock-out. U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, song gặp rất nhiều khó khăn trước một U23 Jordan chơi kiên cường. Dù vậy, U23 Nhật Bản vẫn chứng tỏ bản lĩnh trên loạt sút luân lưu quyết định.

U23 Nhật Bản nhập cuộc chủ động, liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm trong 15 phút đầu. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng phản xạ xuất sắc của thủ môn Abdel Rahman khiến đội bóng xứ Mặt trời mọc không thể khai thông thế bế tắc. Phía bên kia, U23 Jordan chơi phòng ngự phản công sắc sảo và được đền đáp ở phút 30, khi Ali dứt điểm hiểm hóc sau pha kiến tạo của Mahmoud, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi rõ rệt. U23 Nhật Bản tăng tốc mạnh mẽ và sớm tìm được bàn gỡ ở phút 50. Umeki chọc khe tinh tế để cầu thủ vào sân thay người Shusuke Furuya thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, quân bình tỷ số 1-1.

Những phút tiếp theo chứng kiến hai tình huống VAR gây tranh cãi. Trọng tài lần lượt từ chối phạt đền cho cả Jordan lẫn Nhật Bản sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ. Hai đội sau đó chơi chặt chẽ và khép lại 90 phút với kết quả hòa, buộc phải bước vào hai hiệp phụ.

U23 Jordan chơi sòng phẳng trước U23 Nhật Bản trong suốt 120 phút.

Vào hiệp phụ thứ nhất, U23 Nhật Bản tiếp tục cầm bóng nhiều hơn nhưng vấp phải hàng thủ dày đặc của U23 Jordan. Ngược lại, đội bóng Tây Á rình rập chờ thời cơ và suýt có bàn nâng tỷ số. Phút 99, Baker ở tư thế trống trải lại dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn Araki sau đường chuyền dọn cỗ từ đồng đội.

Phút 114 của hiệp phụ thứ 2, U23 Jordan lại tiếp tục có một tình huống ngon ăn tương tự. Từ một pha phản công nhanh, bóng được trả về tuyến hai, nhưng cầu thủ U23 Jordan lại sút lên trời dù không có ai theo kèm.

Thời gian còn lại là không đủ để hai đội tạo nên khác biệt nên trận đấu buộc phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, U23 Nhật Bản bản lĩnh hơn và thắng U23 Jordan với tỷ số 4-2 để giành quyền vào chơi trận bán kết.

