Hai đội toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á 2026

Chỉ U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản giành được số điểm tuyệt đối ở vòng bảng VCK U23 châu Á năm nay.

Lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng một kỳ U23 châu Á.

Tại bảng A, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Trong khi đó, U23 Nhật Bản phô diễn sức mạnh khi hạ U23 Syria, U23 UAE và U23 Qatar ở bảng B. Thành tích của U23 Nhật Bản hoàn hảo hơn với 10 bàn, không thủng lưới. Riêng U23 Việt Nam ghi 5 bàn và 1 lần vào lưới nhặt bóng.

Bảng C được gọi là bảng tử thần với kết quả nghẹt thở khi U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đi tiếp, lần lượt giành được 7 và 4 điểm. Đáng chú ý, ngay cả khi bảng D chưa khép lại, kịch bản có thêm một đội toàn thắng sớm bị loại bỏ.

U23 Trung Quốc, đội đang có thành tích tốt nhất ở bảng này, mới chỉ tích lũy được 4 điểm sau 2 trận, không đủ để vươn tới mốc 9 điểm tuyệt đối. Điều đó càng làm nổi bật sự ổn định và hiệu quả mà U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản thể hiện.

Trong lịch sử giải đấu, không nhiều đội khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Năm 2014 (kỳ đầu tiên), Iraq làm được điều đó. Đến 2016 và 2018, Qatar và Nhật Bản cùng nhau tái lập kỳ tích. Hàn Quốc là đội duy nhất toàn thắng năm 2020, trong khi năm 2022 chứng kiến một vòng bảng không có "ông vua điểm số". Gần nhất, ở kỳ 2024, Hàn Quốc và Uzbekistan cùng đứng trên đỉnh.

Vì vậy, thành tích của U23 Việt Nam cho thấy bước tiến dài về chiều sâu đội hình, bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì phong độ ở giải đấu khắc nghiệt. Trong khi đó, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

