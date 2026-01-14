Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của CĐV Thái Lan trước trận sinh tử với U23 Trung Quốc

  • Thứ tư, 14/1/2026 10:44 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Bầu không khí trở nên sôi sục hơn bao giờ hết trước trận cầu then chốt của U23 Thái Lan với U23 Trung Quốc vào lúc 18h30 ngày 14/1.

U23 Thái Lan buộc phải thắng U23 Trung Quốc để đi tiếp.

Trên fanpage Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hàng trăm bình luận xuất hiện dồn dập, phản ánh rõ trạng thái vừa lo lắng vừa quyết tâm của người hâm mộ xứ Chùa Vàng trước trận đấu được coi là "chung kết" ở bảng D VCK U23 châu Á với U23 Trung Quốc.

Nhiều CĐV kêu gọi đội nhà phải thắng bằng mọi giá. "Cố lên", "Chúng ta phải thắng", "Trung Quốc không quá mạnh".... là những bình luận của hầu hết người hâm mộ nước này. Không ít người thừa nhận U23 Thái Lan đang ở thế bất lợi, nhưng niềm tin vào một cú bứt phá phút chót vẫn rất lớn.

"Chưa có chiến thắng nào không có nghĩa là đã hết cơ hội. Hãy chiến đấu đến cùng", một tài khoản viết.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thực tế hơn, thẳng thắn chỉ ra đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul phải cải thiện khả năng phòng ngự và dứt điểm nếu muốn vượt qua Trung Quốc. Một số bình luận nhắc lại thất bại 1-2 trước Australia và cho rằng đó là bài học để U23 Thái Lan chơi tập trung hơn trong 90 phút quyết định.

Cục diện bảng D cực kỳ sít sao. U23 Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, theo sau là Australia (3), Iraq (2) và Thái Lan (1). Khoảng cách mong manh khiến trận đấu cuối cùng trở thành "cửa tử" đúng nghĩa.

Với U23 Thái Lan, chỉ có chiến thắng mới mở toang cánh cửa vào tứ kết. Nếu hạ được Trung Quốc, họ sẽ có 4 điểm và vươn lên trên đối thủ nhờ đối đầu trực tiếp, không cần bận tâm tới kết quả trận còn lại.

Chính vì vậy, sự kỳ vọng của CĐV Thái Lan được dồn trọn vào 90 phút tại sân Al Shabab Club vào tối 14/1. Trong bối cảnh niềm tin, áp lực và hy vọng đan xen, mạng xã hội Thái Lan trở thành hình ảnh phản chiếu rõ nhất cho tâm trạng của một nền bóng đá đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ để tự quyết số phận mình.

Tất cả bàn thắng trận U23 Thái Lan - U23 Iraq Tối 11/1, U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1 thuộc lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Lịch sử chống lại U23 Việt Nam trước UAE

U23 UAE được xem là “khắc tinh” của U23 Việt Nam mỗi khi hai đội chạm mặt tại các giải đấu quốc tế.

12 giờ trước

HLV UAE ca ngợi điểm mạnh của U23 Việt Nam

HLV Marcelo Broli của U23 UAE phân tích lối chơi khó chịu của U23 Việt Nam trước thềm vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

12 giờ trước

Kịch bản để U23 Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Iraq ở lượt trận thứ hai bảng D, cơ hội giành vé đi tiếp của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026 đã dần trở nên rõ ràng hơn.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

CĐV Thái Lan CĐV Thái Lan

    Đọc tiếp

    Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

    Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

    54 phút trước 19:00 14/1/2026

    0

    Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

    Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

    Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

    2 giờ trước 18:00 14/1/2026

    0

    U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý