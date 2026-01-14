Phản ứng của CĐV Thái Lan trước trận sinh tử với U23 Trung Quốc

Bầu không khí trở nên sôi sục hơn bao giờ hết trước trận cầu then chốt của U23 Thái Lan với U23 Trung Quốc vào lúc 18h30 ngày 14/1.

U23 Thái Lan buộc phải thắng U23 Trung Quốc để đi tiếp.

Trên fanpage Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hàng trăm bình luận xuất hiện dồn dập, phản ánh rõ trạng thái vừa lo lắng vừa quyết tâm của người hâm mộ xứ Chùa Vàng trước trận đấu được coi là "chung kết" ở bảng D VCK U23 châu Á với U23 Trung Quốc.

Nhiều CĐV kêu gọi đội nhà phải thắng bằng mọi giá. "Cố lên", "Chúng ta phải thắng", "Trung Quốc không quá mạnh".... là những bình luận của hầu hết người hâm mộ nước này. Không ít người thừa nhận U23 Thái Lan đang ở thế bất lợi, nhưng niềm tin vào một cú bứt phá phút chót vẫn rất lớn.

"Chưa có chiến thắng nào không có nghĩa là đã hết cơ hội. Hãy chiến đấu đến cùng", một tài khoản viết.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thực tế hơn, thẳng thắn chỉ ra đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul phải cải thiện khả năng phòng ngự và dứt điểm nếu muốn vượt qua Trung Quốc. Một số bình luận nhắc lại thất bại 1-2 trước Australia và cho rằng đó là bài học để U23 Thái Lan chơi tập trung hơn trong 90 phút quyết định.

Cục diện bảng D cực kỳ sít sao. U23 Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, theo sau là Australia (3), Iraq (2) và Thái Lan (1). Khoảng cách mong manh khiến trận đấu cuối cùng trở thành "cửa tử" đúng nghĩa.

Với U23 Thái Lan, chỉ có chiến thắng mới mở toang cánh cửa vào tứ kết. Nếu hạ được Trung Quốc, họ sẽ có 4 điểm và vươn lên trên đối thủ nhờ đối đầu trực tiếp, không cần bận tâm tới kết quả trận còn lại.

Chính vì vậy, sự kỳ vọng của CĐV Thái Lan được dồn trọn vào 90 phút tại sân Al Shabab Club vào tối 14/1. Trong bối cảnh niềm tin, áp lực và hy vọng đan xen, mạng xã hội Thái Lan trở thành hình ảnh phản chiếu rõ nhất cho tâm trạng của một nền bóng đá đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ để tự quyết số phận mình.

Tất cả bàn thắng trận U23 Thái Lan - U23 Iraq Tối 11/1, U23 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1 thuộc lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2026.

