Phản ứng của Neymar khi bị gạch tên khỏi tuyển Brazil

  • Thứ ba, 17/3/2026 08:19 (GMT+7)
Neymar buồn và thất vọng khi không có tên trong danh sách đội tuyển Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu với Pháp và Croatia trong tháng 3/2026.

Neymar thừa nhận: "Tôi phải nói ra vì không thể giữ trong lòng. Tôi buồn và thất vọng vì không được gọi. Nhưng tôi vẫn tập trung từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu. Vẫn còn một lần triệu tập cuối cùng và giấc mơ vẫn còn".

Quyết định của Carlo Ancelotti gây nhiều tranh cãi, đặc biệt khi nhìn vào phong độ gần đây của Neymar. Trong 8 trận gần nhất, anh ghi dấu giày vào 10 bàn thắng (G/A), nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào được triệu tập.

Cụ thể, Joao Pedro có 7 G/A, trong khi Vinicius, Endrick và Rayan cùng dừng ở 5. Raphinha và Igor Thiago có 4, còn Cunha chỉ đạt 3. Martinelli và Luiz Henrique lần lượt đóng góp 2 G/A. Những con số này cho thấy Neymar vẫn duy trì hiệu suất không tệ.

Dù vậy, HLV Ancelotti vẫn lựa chọn phương án khác cho hàng công Brazil. Điều này làm dấy lên tranh luận về tiêu chí lựa chọn nhân sự, khi phong độ không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Neymar tại đội tuyển quốc gia vẫn để ngỏ. Trong bối cảnh Brazil đang định hình lại lực lượng, Neymar không còn nhiều thời gian để chứng minh giá trị.

Quyết định loại Neymar và gọi nhiều cầu thủ không có phong độ tốt của HLV Carlo Ancelotti gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục loại Neymar khi công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia trong tháng 3/2026.

Neymar gửi thông điệp đến HLV Ancelotti

Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Neymar pressing khiến đối thủ mắc sai lầm Sáng 16/3, Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Neymar Neymar Luiz Henrique Igor Thiago Neymar Joao Pedro Brazil Carlo Ancelotti

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

Đọc tiếp

Arbeloa: 'Toi se o lai Real Madrid 15 nam nua' hinh anh

Arbeloa: 'Tôi sẽ ở lại Real Madrid 15 năm nữa'

56 phút trước 08:49 17/3/2026

0

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City vào rạng sáng 18/3, HLV Alvaro Arbeloa đã có những chia sẻ đáng chú ý về tinh thần và sự chuẩn bị của Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

