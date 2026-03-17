Phản ứng của Neymar khi bị gạch tên khỏi tuyển Brazil

Neymar buồn và thất vọng khi không có tên trong danh sách đội tuyển Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu với Pháp và Croatia trong tháng 3/2026.

Neymar thừa nhận: "Tôi phải nói ra vì không thể giữ trong lòng. Tôi buồn và thất vọng vì không được gọi. Nhưng tôi vẫn tập trung từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu. Vẫn còn một lần triệu tập cuối cùng và giấc mơ vẫn còn".

Quyết định của Carlo Ancelotti gây nhiều tranh cãi, đặc biệt khi nhìn vào phong độ gần đây của Neymar. Trong 8 trận gần nhất, anh ghi dấu giày vào 10 bàn thắng (G/A), nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào được triệu tập.

Cụ thể, Joao Pedro có 7 G/A, trong khi Vinicius, Endrick và Rayan cùng dừng ở 5. Raphinha và Igor Thiago có 4, còn Cunha chỉ đạt 3. Martinelli và Luiz Henrique lần lượt đóng góp 2 G/A. Những con số này cho thấy Neymar vẫn duy trì hiệu suất không tệ.

Dù vậy, HLV Ancelotti vẫn lựa chọn phương án khác cho hàng công Brazil. Điều này làm dấy lên tranh luận về tiêu chí lựa chọn nhân sự, khi phong độ không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Neymar tại đội tuyển quốc gia vẫn để ngỏ. Trong bối cảnh Brazil đang định hình lại lực lượng, Neymar không còn nhiều thời gian để chứng minh giá trị.

Neymar pressing khiến đối thủ mắc sai lầm Sáng 16/3, Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).