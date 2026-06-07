McTominay đi vào lịch sử bóng đá Scotland

Sau trận giao hữu với Bolivia, tiền vệ Scott McTominay chính thức điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Scotland với những thông số cực kỳ ấn tượng.

Scott McTominay đi vào lịch sử Scotland với thành tích ấn tượng

McTominay vừa trải qua một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế khi có trận đấu thứ 70 cho đội tuyển Scotland. Không dừng lại ở việc ra sân, tiền vệ thuộc biên chế Napoli còn trực tiếp ghi bàn thắng thứ 15 cho "The Tartan Army", qua đó giúp anh xác lập một kỷ thế hiếm có trong lịch sử bóng đá nước này.

Ngôi sao 29 tuổi chính thức lọt vào t op 10 chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá Scotland. Đồng thời, anh cũng ghi danh vào danh sách 10 cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất .

McTominay hiện đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại lẫy lừng như Sir Kenny Dalglish (người dẫn đầu với 102 trận và 30 bàn) hay cựu danh thủ Darren Fletcher. Trong đội hình hiện tại, McTominay là một trong ba cái tên ưu tú nhất đang còn thi đấu góp mặt ở nhóm này, bên cạnh đội trưởng Andrew Robertson (94 trận) và tiền vệ John McGinn (85 trận, 20 bàn).

Sự thăng tiến của McTominay trong những năm qua là cực kỳ đáng kinh ngạc. Từ một tiền vệ có xu hướng phòng ngự, anh lột xác trở thành "ngòi nổ" quan trọng bậc nhất dưới thời huấn luyện viên Steve Clarke.

Với phong độ thăng hoa và tuổi đời còn khá trẻ, Scott McTominay được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục phá vỡ những kỷ lục sâu hơn, trở thành biểu tượng mới dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Scotland chinh phục những mục tiêu tại các đấu trường lớn như EURO hay World Cup sắp tới.

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.