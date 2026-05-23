Napoli từ chối bán McTominay

  • Thứ bảy, 23/5/2026 19:27 (GMT+7)
Napoli từ chối hàng loạt đề nghị từ Premier League và Saudi Pro League dành cho Scott McTominay, khẳng định tiền vệ người Scotland không phải để bán.

Sau hai mùa giải thi đấu ấn tượng tại Serie A, McTominay trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Napoli. Phong độ ổn định cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ giúp cựu sao MU nhanh chóng chiếm được niềm tin tại sân Diego Armando Maradona.

Theo Tuttosport, Napoli thẳng tay từ chối lời đề nghị từ hai CLB Premier League và một đội bóng giàu tiềm lực ở Saudi Arabia. Ban lãnh đạo đội bóng miền Nam Italy xem McTominay là hạt nhân cho kế hoạch dài hạn và không muốn đánh mất anh sau thời gian ngắn.

Để dập tắt mọi tin đồn chuyển nhượng, Napoli hiện đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với tiền vệ 29 tuổi. Bản giao kèo mới dự kiến kéo dài tới năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa, mức lương cũng tăng đáng kể, phản ánh vai trò quan trọng của McTominay trong đội hình.

Chính cầu thủ người Scotland cũng nhiều lần khẳng định anh hạnh phúc tại Naples và chưa từng nghĩ đến chuyện ra đi. McTominay nhấn mạnh tương lai của anh gắn liền với Napoli và mong muốn ở lại đây trong nhiều năm tới.

Trong khi giữ chân trụ cột nơi tuyến giữa, Napoli lại chuẩn bị cho biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Antonio Conte được cho sẽ chia tay đội bóng sau trận cuối mùa, còn Vincenzo Italiano nổi lên như ứng viên số một thay thế.

Minh Nghi

