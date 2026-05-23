Bayern tính gây sốc

  • Thứ bảy, 23/5/2026 19:29 (GMT+7)
Bayern Munich gây bất ngờ lớn khi sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Alphonso Davies trong hè 2026.

Theo Kicker, ban lãnh đạo Bayern muốn cắt giảm khoảng 15 triệu euro quỹ lương mỗi năm và Davies trở thành cái tên có thể bị bán. Mức lương cao cùng chuỗi chấn thương kéo dài khiến đội chủ sân Allianz Arena bắt đầu đặt dấu hỏi về hiệu quả đầu tư dành cho hậu vệ người Canada.

Dù mới gia hạn hợp đồng hồi tháng 2/2025 và còn ràng buộc tới năm 2030, Bayern được cho là bắt đầu "suy nghĩ nghiêm túc" về khả năng chia tay Davies chỉ sau chưa đầy 18 tháng kể từ thời điểm ký mới.

Tuy nhiên, thương vụ được đánh giá không dễ thực hiện. Davies nhận gần 15 triệu euro mỗi mùa, thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Trong bối cảnh liên tục gặp vấn đề thể lực, Bayern hiểu sẽ rất khó tìm đội bóng sẵn sàng đáp ứng cả phí chuyển nhượng lẫn mức đãi ngộ khổng lồ dành cho cầu thủ.

Kể từ ca chấn thương dây chằng chéo nghiêm trọng hồi cuối năm 2025, Davies chưa thể lấy lại thể trạng tốt nhất. Những vấn đề cơ bắp liên tiếp khiến anh thường xuyên vắng mặt, và chấn thương đùi tiếp tục khiến hậu vệ này lỡ trận chung kết Cúp Quốc gia Đức gặp Stuttgart vào rạng sáng 24/5.

Khả năng Davies kịp hồi phục cho chiến dịch World Cup trên sân nhà cùng tuyển Canada cũng còn bỏ ngỏ và sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ y tế Bayern.

Kane lên tiếng Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bayern Munich muốn có John Stones

Bayern Munich được cho là đang cân nhắc khả năng đưa John Stones về Đức theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè 2026.

16:05 21/5/2026

Musiala gây tai nạn khi chạy gần 200 km/h

Tiền vệ Jamal Musiala của Bayern Munich thừa nhận gây tai nạn nghiêm trọng vì lái xe quá tốc độ vào năm 2025.

09:10 21/5/2026

Đề nghị kỷ lục dành cho Olise

Liverpool sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để sở hữu Michael Olise từ Bayern Munich.

05:32 18/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bayern

