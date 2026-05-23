Bayern tính gây sốc

Bayern Munich gây bất ngờ lớn khi sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Alphonso Davies trong hè 2026.

Bayern sẵn sàng chia tay Davies.

Theo Kicker, ban lãnh đạo Bayern muốn cắt giảm khoảng 15 triệu euro quỹ lương mỗi năm và Davies trở thành cái tên có thể bị bán. Mức lương cao cùng chuỗi chấn thương kéo dài khiến đội chủ sân Allianz Arena bắt đầu đặt dấu hỏi về hiệu quả đầu tư dành cho hậu vệ người Canada.

Dù mới gia hạn hợp đồng hồi tháng 2/2025 và còn ràng buộc tới năm 2030, Bayern được cho là bắt đầu "suy nghĩ nghiêm túc" về khả năng chia tay Davies chỉ sau chưa đầy 18 tháng kể từ thời điểm ký mới.

Tuy nhiên, thương vụ được đánh giá không dễ thực hiện. Davies nhận gần 15 triệu euro mỗi mùa, thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Trong bối cảnh liên tục gặp vấn đề thể lực, Bayern hiểu sẽ rất khó tìm đội bóng sẵn sàng đáp ứng cả phí chuyển nhượng lẫn mức đãi ngộ khổng lồ dành cho cầu thủ.

Kể từ ca chấn thương dây chằng chéo nghiêm trọng hồi cuối năm 2025, Davies chưa thể lấy lại thể trạng tốt nhất. Những vấn đề cơ bắp liên tiếp khiến anh thường xuyên vắng mặt, và chấn thương đùi tiếp tục khiến hậu vệ này lỡ trận chung kết Cúp Quốc gia Đức gặp Stuttgart vào rạng sáng 24/5.

Khả năng Davies kịp hồi phục cho chiến dịch World Cup trên sân nhà cùng tuyển Canada cũng còn bỏ ngỏ và sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ y tế Bayern.

Kane lên tiếng Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.