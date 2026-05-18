Đề nghị kỷ lục dành cho Olise

Liverpool sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để sở hữu Michael Olise từ Bayern Munich.

Kỷ lục chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh đang thuộc về Alexander Isak với mức phí 140 triệu euro.

Theo Fichajes, đội chủ sân Anfield sẵn sàng chi tới 170 triệu euro nhằm thuyết phục Bayern Munich nhả người, bất chấp việc đội bóng Đức trước đó tuyên bố cầu thủ người Pháp không phải để bán.

Sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern với 22 bàn, 25 kiến tạo, Olise là một trong những ngôi sao đáng xem nhất châu Âu. Tốc độ, kỹ thuật rê bóng cùng khả năng tạo đột biến khiến anh được đánh giá là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài khoảnh khắc. Chính điều đó khiến Liverpool xem Olise như mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết hàng công trong giai đoạn "hậu Mohamed Salah".

Đội bóng vùng Merseyside muốn sở hữu một cầu thủ có thể vừa ghi bàn, vừa sáng tạo và tạo ảnh hưởng lớn trong những trận cầu đỉnh cao. Olise đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó. Không chỉ nguy hiểm ở hành lang phải, tuyển thủ Pháp còn có khả năng bó vào trung lộ, phối hợp trong không gian hẹp và tung ra những đường chuyền quyết định.

Về phía Bayern Munich, ban lãnh đạo đội bóng hiểu rõ giá trị của Olise và xem anh là nhân tố chủ chốt trong tương lai. Tuy nhiên, mức giá 170 triệu euro được cho là con số đủ lớn để khiến nhà vô địch Bundesliga phải cân nhắc.

Tình cảm của fan Manchester United dành cho Casemiro Sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5. Các cổ động viên đã nán lại và hô vang tên Casemiro với mong muốn ngôi sao người Brazil sẽ ở lại CLB.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD