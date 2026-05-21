Musiala gây tai nạn khi chạy gần 200 km/h

Tiền vệ Jamal Musiala của Bayern Munich thừa nhận gây tai nạn nghiêm trọng vì lái xe quá tốc độ vào năm 2025.

Musiala bị phạt vì chạy xe quá tốc độ.

Theo truyền thông Đức, ngôi sao của Bayern Munich bị xác định là người có lỗi do điều khiển phương tiện với tốc độ quá cao trên cao tốc vào tháng 4/2025. Cụ thể, TZ cho biết Musiala lái chiếc xe sang của mình với vận tốc lên tới 194 km/h tại khu vực giới hạn tốc độ 120 km/h. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của cầu thủ sinh năm 2003 đã va chạm với một ô tô khác chở một người đàn ông 30 tuổi và một phụ nữ 26 tuổi.

Hai nạn nhân bị thương nhẹ và có triệu chứng chấn động não, trong khi Musiala và em gái 16 tuổi Latisha đều không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo Bild, tổng thiệt hại vật chất của vụ tai nạn lên tới khoảng 200.000 euro và cả hai phương tiện gần như bị hư hỏng hoàn toàn sau cú va chạm.

Sau khi thông tin được công bố, Musiala thừa nhận trách nhiệm về sự việc: “Đúng là tôi đã gặp tai nạn vào tháng 4/2025 và tôi là người gây ra vụ việc. Đương nhiên, tôi chấp nhận trách nhiệm”. Anh cũng xác nhận chấp nhận án phạt cùng quyết định tạm thời bị tước giấy phép lái xe.

Ngôi sao của Bayern mô tả đây là “một biến cố khó khăn” trong cuộc sống cá nhân. Dù vậy, Musiala cảm thấy may mắn khi không có ai bị thương nghiêm trọng sau vụ việc. Tiền vệ tấn công này đồng thời gửi lời cảm ơn tới Bayern Munich và Liên đoàn Bóng đá Đức vì đã hỗ trợ anh trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

