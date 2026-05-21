Kịch bản Aston Villa phải thua để Premier League hưởng lợi

Chức vô địch châu Âu của Aston Villa tạo ra nghịch lý ở Premier League với suất dự Champions League mùa tới.

Premier League có 6 suất dự Champions League nếu Aston Villa đứng thứ 5 chung cuộc.

Ở chung kết Europa League rạng sáng 21/5, Aston Villa thể hiện sức mạnh áp đảo để đánh bại Freiburg 3-0, khép lại cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2001 và đánh dấu chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982.

Với việc Aston Villa chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 5 Premier League, cơ hội mở ra cho các đội phía sau. Trận Villa gặp Man City cùng cuộc đối đầu giữa Liverpool và Brentford vào ngày 24/5 sẽ quyết định số suất dự Champions League dành cho bóng đá Anh mùa tới.

Nếu Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, Premier League chỉ có tối đa 5 đội dự Champions League. Ngược lại, nếu Villa rơi xuống thứ 5, Premier League sẽ được trao thêm một suất nữa.

Hiện tại, Villa đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm nhưng kém hiệu số (6 so với 10). Một thất bại của Villa kết hợp với kết quả thuận lợi từ Liverpool chắc chắn giúp cho đội xếp thứ 6 Premier League góp mặt ở Champions League mùa tới.

Nói cách khác, chức vô địch của Villa tạo ra hiệu ứng domino ảnh hưởng trực tiếp tới suất dự cúp châu Âu của cả Premier League. Và trong bối cảnh này, có lẽ cả Premier League đều trông chờ thầy trò HLV Unai Emery thất bại.