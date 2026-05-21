Tỷ lệ vô địch gây kinh ngạc của Emiliano Martinez

Emiliano Martinez tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích với danh hiệu Europa League 2025/26.

Martinez thắng mọi trận chung kết trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/5, Aston Villa của Martinez đánh bại Freiburg 3-0 tại Istanbul để đăng quang Europa League. Đây là cột mốc chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 30 năm của đại diện nước Anh. Đáng chú ý, chiến thắng trước Freiburg cũng giúp Martinez duy trì thành tích hoàn hảo ở các trận chung kết trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Kể từ năm 2020, Martinez tham dự bảy trận chung kết lớn và giành chiến thắng tất cả. Hành trình đặc biệt ấy bắt đầu bằng chức vô địch FA Cup cùng Arsenal sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Chỉ ít tháng sau, anh tiếp tục đánh bại Liverpool để giành Community Shield.

Tuy nhiên, tên tuổi của Martinez thực sự được biết đến rộng rãi khi trở thành chốt chặn số một của đội tuyển Argentina. Anh góp công lớn giúp "Albiceleste" đánh bại đội tuyển Brazil ở chung kết Copa America 2021, trước khi tiếp tục vượt qua đội tuyển Italy để đăng quang tại trận Finalissima 2022.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1992 đến tại World Cup 2022. Trong trận chung kết nghẹt thở với đội tuyển Pháp, Martinez trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua quyết định, góp phần đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới. Sau đó, anh tiếp tục bổ sung bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch Copa America 2024 và mới nhất là Europa League 2025/26 cùng Aston Villa.

Không chỉ nổi bật bởi phản xạ xuất sắc, Martinez còn được xem là biểu tượng của tinh thần thép ở các trận đấu lớn. Thành tích toàn thắng trong mọi trận chung kết đã biến thủ thành người Argentina trở thành ngôi sao may mắn hiếm có của bóng đá hiện đại.

