Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kế hoạch của Mourinho với Real Madrid

  • Thứ bảy, 23/5/2026 19:30 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tái xuất Real Madrid với kế hoạch chiêu mộ Morten Hjulmand và lôi kéo Toni Kroos vào thành phần ban huấn luyện.

Hjulmand là mục tiêu của Mourinho.

Theo tờ Cope, Mourinho muốn Real Madrid chi khoảng 50 triệu euro để đưa Hjulmand về sân Bernabeu trong hè này. Tiền vệ người Đan Mạch được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp, điều tiết tuyến giữa và tố chất thủ lĩnh. Đây là những yếu tố mà "Người đặc biệt" cho rằng phù hợp với kế hoạch tái thiết đội bóng Hoàng gia.

HLV Rui Borges của Sporting cũng không bất ngờ trước việc Real Madrid quan tâm đến học trò. Ông khẳng định Hjulmand chứng minh đẳng cấp qua nhiều mùa giải xuất sắc tại Bồ Đào Nha và việc được "Los Blancos" săn đón là hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ muốn nâng cấp đội hình, Mourinho còn lên kế hoạch cải tổ ban huấn luyện nếu trở lại Madrid. Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho muốn mời huyền thoại Toni Kroos tham gia đội ngũ trợ lý.

Kroos được xem là cầu nối lý tưởng giữa phòng thay đồ với ban lãnh đạo nhờ tầm ảnh hưởng lớn tại CLB. Mourinho tin sự hiện diện của cựu tiền vệ người Đức sẽ giúp ông ổn định nội bộ trong giai đoạn chuyển giao đầy áp lực.

Con đường trở lại Bernabeu của Mourinho mở ra sau khi Alvaro Arbeloa xác nhận chia tay đội bóng cuối mùa. Arbeloa lên nắm quyền hồi tháng 1 nhưng không thể giúp Real cải thiện thành tích bởi đội bóng trắng tay trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn lên chủ tịch Florentino Perez sau hai mùa giải thất bại, Mourinho được xem là canh bạc nhằm đưa Real Madrid trở lại vị thế thống trị.

Mourinho muốn tống khứ 10 sao Real Madrid

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tạo ra cuộc đại phẫu lớn nhất tại Real Madrid trong nhiều năm qua, với hàng loạt ngôi sao nguy cơ phải rời sân Bernabeu.

37:2230 hôm qua

Mourinho chọn tiền đạo 0 euro cho Real

Dusan Vlahovic đang nổi lên như một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

38:2280 hôm qua

Real Madrid tìm 'cánh tay phải' cho Mourinho

Real Madrid đang xem xét thực hiện những thay đổi quan trọng trong cấu trúc quản lý đội bóng sau hàng loạt vấn đề nội bộ phát sinh ở mùa giải này.

19:00 21/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bayern tinh gay soc hinh anh

Bayern tính gây sốc

31 phút trước 19:29 23/5/2026

0

Bayern Munich gây bất ngờ lớn khi sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Alphonso Davies trong hè 2026.

Napoli tu choi ban McTominay hinh anh

Napoli từ chối bán McTominay

33 phút trước 19:27 23/5/2026

0

Napoli từ chối hàng loạt đề nghị từ Premier League và Saudi Pro League dành cho Scott McTominay, khẳng định tiền vệ người Scotland không phải để bán.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý