Kế hoạch của Mourinho với Real Madrid

Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tái xuất Real Madrid với kế hoạch chiêu mộ Morten Hjulmand và lôi kéo Toni Kroos vào thành phần ban huấn luyện.

Theo tờ Cope, Mourinho muốn Real Madrid chi khoảng 50 triệu euro để đưa Hjulmand về sân Bernabeu trong hè này. Tiền vệ người Đan Mạch được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp, điều tiết tuyến giữa và tố chất thủ lĩnh. Đây là những yếu tố mà "Người đặc biệt" cho rằng phù hợp với kế hoạch tái thiết đội bóng Hoàng gia.

HLV Rui Borges của Sporting cũng không bất ngờ trước việc Real Madrid quan tâm đến học trò. Ông khẳng định Hjulmand chứng minh đẳng cấp qua nhiều mùa giải xuất sắc tại Bồ Đào Nha và việc được "Los Blancos" săn đón là hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ muốn nâng cấp đội hình, Mourinho còn lên kế hoạch cải tổ ban huấn luyện nếu trở lại Madrid. Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho muốn mời huyền thoại Toni Kroos tham gia đội ngũ trợ lý.

Kroos được xem là cầu nối lý tưởng giữa phòng thay đồ với ban lãnh đạo nhờ tầm ảnh hưởng lớn tại CLB. Mourinho tin sự hiện diện của cựu tiền vệ người Đức sẽ giúp ông ổn định nội bộ trong giai đoạn chuyển giao đầy áp lực.

Con đường trở lại Bernabeu của Mourinho mở ra sau khi Alvaro Arbeloa xác nhận chia tay đội bóng cuối mùa. Arbeloa lên nắm quyền hồi tháng 1 nhưng không thể giúp Real cải thiện thành tích bởi đội bóng trắng tay trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn lên chủ tịch Florentino Perez sau hai mùa giải thất bại, Mourinho được xem là canh bạc nhằm đưa Real Madrid trở lại vị thế thống trị.