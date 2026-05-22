Mourinho chọn tiền đạo 0 euro cho Real

Dusan Vlahovic đang nổi lên như một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Vlahovic lọt vào tầm ngắm của Mourinho.

Theo Fichajes, Jose Mourinho được cho là muốn xây dựng một hàng công giàu sức mạnh và trực diện hơn tại Bernabeu. Tiền đạo người Serbia được xem là mẫu trung phong cổ điển mà chiến lược gia Bồ Đào Nha luôn yêu thích.

Real Madrid đang theo dõi rất sát tình hình hợp đồng của Vlahovic với Juventus. Chân sút 26 tuổi hiện chỉ còn thời gian ngắn trong giao kèo với đội bóng thành Turin, trong khi các cuộc đàm phán gia hạn vẫn rơi vào bế tắc. Nguyên nhân lớn nhất đến từ mức lương lên tới khoảng 12 triệu euro mỗi mùa mà Juventus không còn muốn đáp ứng.

Trong bối cảnh đó, khả năng Vlahovic ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do trở thành cơ hội cực kỳ hấp dẫn với Real Madrid. Florentino Perez được cho là sẵn sàng chờ đợi nếu có thể sở hữu một tiền đạo chất lượng mà không mất phí chuyển nhượng.

Mourinho đánh giá rất cao tiền đạo người Serbia bởi khả năng tì đè, chơi đầu và hoạt động độc lập trong vùng cấm. Ông tin rằng Real Madrid hiện thiếu một “số 9” thực thụ có thể tạo áp lực lên hàng thủ đối phương và tận dụng những tình huống bóng bổng hoặc các trận đấu cần lối chơi trực diện.

Sự xuất hiện của Vlahovic được cho là sẽ giúp hàng công Real Madrid đa dạng hơn bên cạnh những cái tên như Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrygo hay Endrick. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn nằm ở mức lương mà chân sút Serbia yêu cầu. Real Madrid không muốn phá vỡ cấu trúc lương hiện tại, dù họ hiểu rằng Vlahovic có thể là cơ hội hiếm có trên thị trường chuyển nhượng.