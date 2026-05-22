Real chốt giá cho Rodri

Rodri được cho là rất muốn gia nhập Real Madrid vào hè năm nay.

Rodri muốn đến Real.

Fichajes tiết lộ Rodri coi hè năm nay là thời điểm thích hợp để thay đổi môi trường. Nếu chia tay Manchester City, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ ưu tiên một bến đỗ, đó là Real Madrid. Trước đó, một ngôi sao khác của Man City là Josko Gvardiol, được cho là cũng muốn gia nhập "Los Blancos".

Với Man City, đây có thể là thời điểm cuối cùng để họ thu về khoản phí chuyển nhượng lớn nếu tiền vệ 30 tuổi không đồng ý gia hạn. Con số khoảng 60 triệu euro đang được xem là mức định giá phù hợp cho một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện tại.

Trong nhiều năm qua, Rodri luôn là trái tim nơi tuyến giữa của Pep Guardiola. Khả năng điều tiết nhịp độ, đọc trận đấu và giữ sự cân bằng chiến thuật giúp anh trở thành nhân tố gần như không thể thay thế tại Etihad. Không chỉ mạnh ở khâu phòng ngự, Rodri còn sở hữu tư duy tổ chức lối chơi hiếm có, điều Real Madrid đang thiếu kể từ khi Kroos rời đi.

Đội bóng Hoàng gia hiện có dàn tiền vệ trẻ trung và giàu năng lượng như Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, nhưng họ vẫn cần một thủ lĩnh đủ kinh nghiệm để kiểm soát thế trận trong các trận cầu lớn. Rodri được đánh giá là mẫu cầu thủ hoàn hảo cho yêu cầu đó.

Quan trọng hơn, bản thân tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là rất hứng thú với Bernabeu. Sau nhiều năm chinh phục mọi danh hiệu cùng Man City, Rodri cảm thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để trở lại Tây Ban Nha và bắt đầu thử thách mới.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD