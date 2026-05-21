Man City chi 200 triệu bảng sau khi chia tay Guardiola

Man City cải tổ mạnh mẽ ở mùa giải tới.
Theo I Paper, đội chủ sân Etihad sẵn sàng chi tới 200 triệu bảng để tái thiết lực lượng. Đứng sau kế hoạch này là Giám đốc Thể thao Hugo Viana.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của Man City là Elliot Anderson. Tiền vệ của Nottingham Forest được cho là đang tiến rất gần tới việc gia nhập CLB chủ sân Etihad khi các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn quan trọng. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Premier League mùa này và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách tuyển Anh tham dự World Cup 2026 do HLV Thomas Tuchel công bố.
Ngoài tuyến giữa, Man City cũng muốn nâng cấp vị trí hậu vệ phải. Cái tên được ưu tiên là Michael Kayode của Brentford. Hậu vệ người Italy nổi bật với khả năng phòng ngự chắc chắn, hỗ trợ tấn công hiệu quả cùng những cú ném biên cực mạnh, thứ đã trở thành “vũ khí” đáng chú ý của Brentford trong mùa giải vừa qua.
Ở hàng công, Man City tiếp tục theo dõi sát sao Eli Junior Kroupi, tiền đạo của Bournemouth. Chính Kroupi là người ghi bàn khiến Man City đánh rơi chiến thắng quan trọng trước Bournemouth ở vòng 37 Premier League hôm 20/5.
Những động thái quyết liệt cho thấy Man City muốn nhanh chóng xây dựng một tập thể đủ sức duy trì vị thế thống trị bóng đá Anh trong giai đoạn hậu Pep Guardiola.
