Alonso vẫn chưa 'yên thân' với Real

Eder Militao đặt dấu hỏi về cách Xabi Alonso sử dụng mình đầu mùa giải, sau khi trung vệ Brazil tiếp tục trải qua thêm một năm ám ảnh vì chấn thương.

Alonso có nhiệm kỳ đáng quên ở Real.

Theo Marca, Militao vừa khép lại mùa giải thứ ba liên tiếp đầy thất vọng trong màu áo Real Madrid. Ba năm qua, trung vệ người Brazil chỉ ra sân 52/179 trận của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, con số cho thấy mức độ nghiêm trọng từ những vấn đề thể lực mà anh phải đối mặt.

Sau hai chấn thương dây chằng đầu gối khiến các mùa 2023/24 và 2024/25 gần như bị phá hỏng, Militao tiếp tục gục ngã ở mùa này với hai chấn thương cơ nghiêm trọng. Lần gần nhất thậm chí khiến anh phải phẫu thuật và chính thức lỡ World Cup 2026.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Militao không hài lòng với cách Real Madrid quản lý quá trình tái xuất của anh dưới thời Xabi Alonso. Trung vệ 28 tuổi tin rằng mình bị sử dụng quá tải ngay khi vừa trở lại sau thời gian dài gần như không thi đấu đỉnh cao.

Real Madrid có giai đoạn chuẩn bị mùa giải không thật sự lý tưởng, nhưng Militao vẫn liên tục phải cày ải. Anh đá chính 16 trong 20 trận đầu tiên của đội bóng trước khi dính chấn thương cơ nặng hồi tháng 12. Những lần nghỉ hiếm hoi chủ yếu cũng đến từ các vấn đề thể lực nhẹ.

Militao cho rằng cơ thể mình chưa kịp thích nghi với cường độ thi đấu quá lớn. Sau 118 ngày dưỡng thương, anh tiếp tục tái phát chấn thương cơ vào tháng 4 và phải nghỉ hết mùa.

Marca khẳng định Militao không công khai đổ lỗi cho Xabi Alonso hay ban huấn luyện. Tuy nhiên, anh cũng không che giấu sự khó chịu với kế hoạch hồi phục mà CLB áp dụng cho mình.

Tình trạng của Militao lúc này không chỉ là vấn đề đơn giản, Real hiểu rằng hàng thủ của họ đang bước vào thời kỳ báo động khi trung vệ số một liên tục gặp chấn thương nặng. Điều đó buộc đội bóng Hoàng gia phải tính toán lại toàn bộ kế hoạch cho hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới.

