Xabi Alonso tới Chelsea để dẹp bỏ 'căn bệnh ngôi sao'

Chelsea không bổ nhiệm Xabi Alonso chỉ để cải thiện thành tích, họ muốn chiến lược gia người Tây Ban Nha chấm dứt văn hóa đổ lỗi và sự hỗn loạn kéo dài suốt kỷ nguyên BlueCo.

Chelsea ký 4 năm với Xabi Alonso.

Chelsea cuối cùng cũng ngừng thử nghiệm sau nhiều năm liên tục thay HLV, ném hàng tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng rồi tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Stamford Bridge giờ đặt niềm tin vào một người không cho phép cầu thủ tìm thêm bất kỳ cái cớ nào nữa, và người đó là Xabi Alonso.

Sự xuất hiện của Alonso mang ý nghĩa rất khác so với những cuộc bổ nhiệm trước đây dưới thời BlueCo, bởi lần này Chelsea không tìm một “HLV trưởng” đơn thuần mà trao cho chiến lược gia người Tây Ban Nha chức danh “nhà quản lý”, điều chưa từng xảy ra kể từ khi giới chủ Mỹ tiếp quản CLB. Thông điệp rất rõ ràng: Alonso là người nắm quyền và phòng thay đồ buộc phải thay đổi.

Điều đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Chelsea nhiều năm qua tồn tại thứ văn hóa quá dễ dãi, nơi thất bại luôn đi kèm những lời bào chữa. Khi đội bóng chơi tệ, lý do lập tức xuất hiện: HLV chưa đủ giỏi, thiếu kinh nghiệm, chưa từng giành danh hiệu hoặc quá hiền để kiểm soát cầu thủ. Nhưng Alonso khiến mọi lời giải thích ấy trở nên vô nghĩa, bởi hồ sơ của ông đủ sức khiến cả phòng thay đồ phải im lặng.

Chelsea cần một thủ lĩnh thật sự

Enzo Fernandez từng vô địch World Cup 2022, nhưng Alonso cũng có World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh hai chức vô địch EURO. Nhiều cầu thủ Chelsea tự hào với tấm huy hiệu FIFA Club World Cup trên ngực áo, trong khi Alonso sở hữu hai Champions League trong bộ sưu tập danh hiệu. Không ít cầu thủ trẻ mơ được chơi cho Real Madrid, còn Alonso từng có 5 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia và hiểu rõ tiêu chuẩn khắc nghiệt tại Bernabeu.

Đó là điều Chelsea thiếu suốt thời gian qua: một người đủ tầm vóc để kiểm soát phòng thay đồ.

Thách thức đang chờ Xabi Alonso ở Chelsea.

Kỷ nguyên BlueCo biến Stamford Bridge thành cỗ máy thay HLV. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca rồi tới Liam Rosenior lần lượt tới và đi, trong khi Chelsea vẫn mắc kẹt ngoài nhóm cạnh tranh lớn nhất.

Hơn 1,7 tỷ euro được đổ vào chuyển nhượng, nhưng đội bóng thành London vẫn kết thúc mùa giải bằng thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup và chuỗi phong độ nghèo nàn tại Premier League. Điều đáng lo hơn nằm ở chỗ Chelsea dần đánh mất hình ảnh của một đội bóng lớn khi những tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn, phản ứng thiếu kiểm soát và cảm giác vô tổ chức xuất hiện quá thường xuyên.

Có thời điểm, tài năng trẻ Estevao Willian còn đùa rằng anh không tin Liam Rosenior từng là cầu thủ chuyên nghiệp sau khi chứng kiến HLV này xử lý bóng lỗi ngoài đường biên. Một CLB lớn không thể tồn tại trong bầu không khí như vậy, và BlueCo hiểu rằng họ cần thay đổi triệt để.

Alonso là bài kiểm tra lớn nhất của BlueCo

Chelsea không bổ nhiệm Alonso chỉ để cải thiện chiến thuật hay xây dựng lối chơi đẹp mắt. Họ cần ông tạo ra văn hóa chiến thắng mới, thứ đã biến mất khỏi Stamford Bridge suốt nhiều năm qua. Đó là lý do Chelsea nhấn mạnh vào “character and integrity” (cá tính và sự chính trực) trong thông báo bổ nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Alonso được kỳ vọng mang tới sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tiêu chuẩn chuyên nghiệp mới cho toàn đội. Ông không phải mẫu HLV thích làm hài lòng cầu thủ hay né tránh va chạm.

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Alonso từng sẵn sàng đối đầu với phòng thay đồ dù điều đó khiến mối quan hệ đôi lúc rạn nứt. Nhưng Chelsea hiện tại cần đúng mẫu người như vậy, bởi họ cần một HLV khiến cầu thủ phải lo xem ông nghĩ gì về mình, thay vì điều ngược lại.

Xabi Alonso thành công ở Leverkusen, nhưng thất bại tại Real Madrid.



Điều đáng chú ý là Chelsea dường như cũng bắt đầu nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở chiến thuật hay con người trên sân. Sau giai đoạn “tự nhìn lại chính mình”, BlueCo hiểu rằng CLB cần một nhà lãnh đạo thực sự thay vì tiếp tục những cuộc thử nghiệm nửa vời.

Tất nhiên, Alonso vẫn là canh bạc lớn. Quãng thời gian ngắn ngủi tại Real Madrid không thành công như kỳ vọng, còn Premier League khắc nghiệt hơn Bundesliga rất nhiều, nơi ông từng tạo nên mùa giải bất bại lịch sử cùng Bayer Leverkusen. Nhưng ít nhất, Chelsea cuối cùng cũng đưa ra quyết định mang dáng dấp của một đội bóng lớn.

Vấn đề bây giờ không còn nằm ở chỗ Alonso giỏi đến đâu, mà là Chelsea có đủ kiên nhẫn và đủ dũng cảm để trao toàn quyền cho ông hay không. Nếu BlueCo tiếp tục can thiệp quá sâu, thay đổi liên tục và thiếu niềm tin như những năm qua, ngay cả một HLV có cá tính mạnh như Xabi Alonso cũng khó cứu nổi Stamford Bridge khỏi vòng xoáy hỗn loạn.