Xabi Alonso đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng ý đến làm việc tại Stamford Bridge từ mùa giải kế tiếp.

Xabi Alonso đến thử sức tại Premier League.

Theo RMC Sports, Xabi Alonso và Chelsea đã thống nhất mọi điều khoản và chỉ còn chờ hợp đồng chính thức. Cựu thuyền trưởng Real Madrid sẽ làm việc cùng đội bóng Tây London trong 4 mùa giải kế tiếp.

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, Alonso sẽ có mặt tại Anh để chốt tương lai trong vài ngày tới. Ngoài ra, ông được cho là sẽ có quyền can thiệp sâu vào chuyên môn, trong đó có kế hoạch chuyển nhượng của "The Blues" trong hè năm nay. Đây được xem là bước đi cho thấy Chelsea muốn xây dựng dự án dài hạn thay vì thay đổi liên tục như những năm gần đây.

Chelsea đã trải qua nhiều xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Sau khi Enzo Maresca rời CLB và được thay thế bởi Liam Rosenior, đội bóng tiếp tục thay đổi khi Rosenior ra đi hồi tháng 4, buộc Calum McFarlane tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Alonso chưa có bến đỗ sau khi chấm dứt hợp đồng với Real Madrid hồi đầu năm nay và nhanh chóng trở thành ứng viên số một cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Trước đó, Chelsea cũng từng cân nhắc Andoni Iraola của Bournemouth và Marco Silva của Fulham.

Sau thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup, Chelsea được cho là muốn sớm hoàn tất quá trình bổ nhiệm để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè và kế hoạch tái thiết đội hình.

