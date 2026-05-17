Hojlund chia tay MU

  • Chủ nhật, 17/5/2026 21:30 (GMT+7)
Tối 17/5, Rasmus Hojlund chính thức nói lời chia tay Manchester United để gia nhập Napoli với thương vụ trị giá khoảng 38 triệu bảng.

Trong thông điệp chia tay, Hojlund thừa nhận việc rời MU mang lại nhiều cảm xúc đan xen. Anh gọi giấc mơ thời thơ ấu trở thành hiện thực khi được khoác áo "Quỷ đỏ", nhưng đồng thời mở ra một chặng đường mới tại Italy.

"Bàn thắng hôm nay là biểu tượng cho khởi đầu mới", Hojlund chia sẻ sau khi ghi bàn giúp Napoli hạ Pisa 3-0 ở vòng 37 Serie A. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng đội và ban huấn luyện MU trước khi bước sang hành trình khác cùng Napoli.

Theo The Athletic, thương vụ được định giá khoảng 38 triệu bảng, sau khi Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Điều này kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn giữa đôi bên.

Hojlund cập bến Old Trafford năm 2023 với mức phí lên tới 63 triệu bảng cộng phụ phí, mang theo kỳ vọng lớn về một trung phong hàng đầu. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng. Sau giai đoạn không ổn định tại Anh, Hojlund tìm lại phong độ khi sang Serie A.

Mùa này, cấu trúc hàng công của MU thay đổi lớn khi đội bóng bổ sung thêm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Việc bán tiền đạo người Đan Mạch cũng giúp MU có thêm ngân sách tái thiết trong hè 2026.

Tổng cộng, Hojlund ghi 26 bàn sau 95 lần ra sân cho MU, nhưng chỉ có 4 bàn ở Premier League mùa 2024/25. Con số phản ánh rõ sự thiếu ổn định của anh tại môi trường bóng đá Anh.

Minh Nghi

