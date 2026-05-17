Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU chốt xong thứ hạng ở Premier League

  • Chủ nhật, 17/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 17/5, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest giúp Manchester United chính thức khép lại Premier League 2025/26 ở vị trí thứ 3.

MU giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Kết quả đủ để "Quỷ đỏ" giành vé trực tiếp dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, họ cũng không còn khả năng vươn lên thứ 2 hay bị tụt xuống thứ 4 ở vòng đấu cuối cùng. MU hiện kém đội xếp trên là Man City 9 điểm và hơn Aston Villa 6 điểm.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là một chu kỳ quen thuộc của MU trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Cứ sau 3 năm, đội bóng áo đỏ lại kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ 3.

Mùa 2019/20, MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer cán đích thứ 3 sau màn tăng tốc ấn tượng hậu COVID-19. Ba năm sau, ở mùa 2022/23, Erik ten Hag cũng đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị trí này trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng.

Giờ đây, lịch sử tiếp tục lặp lại ở mùa 2025/26 khi MU thêm một lần khép lại Ngoại hạng Anh với hạng 3. Dù chưa đủ để cạnh tranh chức vô địch, thành tích này vẫn phản ánh bước tiến nhất định của đội bóng trong hành trình tái thiết.

Trong mùa giải đầy biến động, việc cán đích trong top 3 được xem là thành công quan trọng với MU. Đội chủ sân Old Trafford trải qua nhiều thời điểm bất ổn về phong độ lẫn nhân sự, nhưng tăng tốc cần thiết ở giai đoạn quyết định để giành vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Quan trọng hơn, suất dự Champions League giúp MU có thêm lợi thế lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt trong kế hoạch nâng cấp đội hình dưới thời Michael Carrick.

Bruno Fernandes chạm cột mốc lịch sử

Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải 2025/26, qua đó san bằng kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

2 giờ trước

Cái kết hoàn hảo cho Onana và MU

Manchester United dường như đã tìm ra phương án phù hợp cho tương lai của Onana sau khi thủ môn người Cameroon trở lại từ thời gian khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn.

16 giờ trước

Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

40:2374 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU Solskjaer MU

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Hojlund chia tay MU hinh anh

Hojlund chia tay MU

55 phút trước 21:30 17/5/2026

0

Tối 17/5, Rasmus Hojlund chính thức nói lời chia tay Manchester United để gia nhập Napoli với thương vụ trị giá khoảng 38 triệu bảng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý