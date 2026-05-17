MU chốt xong thứ hạng ở Premier League

Tối 17/5, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest giúp Manchester United chính thức khép lại Premier League 2025/26 ở vị trí thứ 3.

Kết quả đủ để "Quỷ đỏ" giành vé trực tiếp dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, họ cũng không còn khả năng vươn lên thứ 2 hay bị tụt xuống thứ 4 ở vòng đấu cuối cùng. MU hiện kém đội xếp trên là Man City 9 điểm và hơn Aston Villa 6 điểm.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là một chu kỳ quen thuộc của MU trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Cứ sau 3 năm, đội bóng áo đỏ lại kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ 3.

Mùa 2019/20, MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer cán đích thứ 3 sau màn tăng tốc ấn tượng hậu COVID-19. Ba năm sau, ở mùa 2022/23, Erik ten Hag cũng đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị trí này trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng.

Giờ đây, lịch sử tiếp tục lặp lại ở mùa 2025/26 khi MU thêm một lần khép lại Ngoại hạng Anh với hạng 3. Dù chưa đủ để cạnh tranh chức vô địch, thành tích này vẫn phản ánh bước tiến nhất định của đội bóng trong hành trình tái thiết.

Trong mùa giải đầy biến động, việc cán đích trong top 3 được xem là thành công quan trọng với MU. Đội chủ sân Old Trafford trải qua nhiều thời điểm bất ổn về phong độ lẫn nhân sự, nhưng tăng tốc cần thiết ở giai đoạn quyết định để giành vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Quan trọng hơn, suất dự Champions League giúp MU có thêm lợi thế lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt trong kế hoạch nâng cấp đội hình dưới thời Michael Carrick.