Bruno Fernandes chạm cột mốc lịch sử

  • Chủ nhật, 17/5/2026 20:22 (GMT+7)
Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải 2025/26, qua đó san bằng kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Trong trận gặp Nottingham Forest trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 37 Ngoại hạng Anh tối 17/5, tiền vệ đội trưởng MU tiếp tục thể hiện đẳng cấp với đường chuyền quyết định cho Bryan Mbeumo ghi bàn ở phút 76, nâng tỷ số lên 3-1.

Bruno cán mốc 20 kiến tạo tại Premier League mùa này, thành tích trước đó chỉ có Henry mùa 2002/03 và De Bruyne mùa 2019/20 làm được. Ngay khi bàn thắng được ghi, các đồng đội đồng loạt tiến lại gần chúc mừng cựu sao Sporting Lisbon.

Thành tích càng trở nên đáng nể khi MU trải qua mùa giải nhiều biến động nhưng tiền vệ 31 tuổi vẫn duy trì phong độ ổn định và là linh hồn trong lối chơi của đội bóng.

Hiện Bruno không chỉ cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa Premier League, mà còn đứng trước cơ hội độc chiếm vị trí số một nếu tiếp tục tạo dấu ấn ở vòng đấu cuối cùng.

Trong bối cảnh MU gặp nhiều khó khăn, Bruno vẫn chứng minh anh là thủ lĩnh không thể thay thế tại Old Trafford.

Khép lại 90 phút, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Forest.

Minh Nghi

Bruno Fernandes Kevin de Bruyne

