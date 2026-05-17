Bruno Fernandes đi vào lịch sử trong trận cầu cảm xúc

Đêm 17/5, tại vòng 37 Premier League, Bruno Fernandes chơi đầy nỗ lực để giúp Manchester United đánh bại Nottingham 3-2.

Manchester United đã hết mục tiêu, nhưng cá nhân Bruno Fernandes vẫn nuôi tham vọng vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo của Kevin De Bruyne và Thierry Henry.

Tiền vệ sinh năm 1994 thi đấu không biết mệt mỏi trong suốt 90 phút, thực hiện đến 7 đường chuyền mở ra cơ hội nhưng chỉ mình Bryan Mbeumo tận dụng để mang về bàn thắng ở phút 76. Nếu Mbeumo, Patrick Dorgu, Amad Diallo hay Diogo Dalot làm tốt hơn, Bruno đã độc chiếm kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Bruno giờ đã là cầu thủ sở hữu nhiều đường chuyền thành bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Cựu sao Sporting vẫn còn cơ hội để làm nên lịch sử, khi Man Utd hành quân đến sân của Brighton ở vòng cuối của mùa giải 2025/26.

Bruno Fernandes là một trong ba cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Premier League.

Ngoài Bruno, tâm điểm của trận đấu còn là lời chia tay dành cho Casemiro trong lần cuối cùng anh thi đấu tại Old Trafford. Dù tiền vệ người Brazil không trực tiếp góp dấu giày vào bàn mở tỷ số, MU vẫn khởi đầu như mơ khi Luke Shaw tung cú dứt điểm chuẩn xác ngay phút thứ năm sau tình huống lộn xộn. Đây là bàn thắng đầu tiên của Shaw kể từ tháng 1/2023, đồng thời là pha lập công sân nhà sớm nhất của Man Utd tại Premier League trong hai năm qua.

Forest không hề dễ bị khuất phục. Morgan Gibbs-White từng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ngon ăn khi bị thủ môn Senne Lammens từ chối bằng pha cứu thua xuất sắc. Bên kia chiến tuyến, Bryan Mbeumo cũng đưa bóng trúng cột, trước khi Casemiro dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.

Hàng công MU phung phí cơ hội.

Sau giờ nghỉ, Forest tìm được bàn gỡ nhờ cú đánh đầu của Morato từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, United nhanh chóng tái lập lợi thế với pha lập công gây tranh cãi của Matheus Cunha, khi VAR vẫn công nhận bàn thắng dù Mbeumo đã để bóng chạm tay trước đó.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu đến ở phút 76. Fernandes tung đường chuyền chuẩn xác để Mbeumo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Gibbs-White rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở cuối trận nhưng Forest không thể tránh khỏi thất bại. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Manchester United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, khép lại màn hồi sinh ấn tượng dưới thời Michael Carrick.

