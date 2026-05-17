MU vỡ mộng với Valverde

MU đang theo sát tình hình của Federico Valverde, nhưng thương vụ được đánh giá khó thành hiện thực.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, bầu không khí tại Real Madrid trở nên căng thẳng sau cuộc ẩu đả giữa Valverde và Aurelien Tchouameni trên sân tập. Dù cả hai bị CLB phạt nội bộ, tương lai của tiền vệ Uruguay lập tức trở nên khó đoán.

Đây được xem là cơ hội hiếm hoi để MU tiếp cận một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Valverde có tới 371 lần ra sân cho Real Madrid và là nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công của đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG.

Đội bóng nước Pháp được cho là chủ động liên hệ để thăm dò khả năng chiêu mộ Valverde. PSG sở hữu tiềm lực tài chính rất mạnh để cạnh tranh với bất kỳ đại gia Premier League nào và sẵn sàng nhập cuộc nếu Real Madrid thay đổi quan điểm "không thể đụng tới" với ngôi sao 27 tuổi.

Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng cũng là trở ngại lớn với MU. Valverde còn hợp đồng tới năm 2029 và được định giá xấp xỉ 100 triệu bảng. Trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe muốn tái cấu trúc đội hình, việc chi khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ bị xem là canh bạc đầy rủi ro.

Khó khăn lớn nhất với MU lại nằm ở chính Valverde. Bất chấp những biến động gần đây, tiền vệ người Uruguay muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Các nguồn tin thân cận khẳng định anh ưu tiên ở lại để chiến đấu cho vị trí thay vì tìm kiếm thử thách mới tại Anh hay Pháp.

Điều đó đồng nghĩa MU có thể phải đối mặt một mùa hè thất vọng, ngay cả khi sẵn sàng phá két vì Valverde.

