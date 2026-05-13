PSG tiếp cận Valverde

PSG bắt đầu triển khai kế hoạch chuyển nhượng hè 2026 khi chủ động liên hệ với phía đại diện của Federico Valverde, một trong những trụ cột quan trọng nhất của Real Madrid.

Tương lai của Valverde trở thành đề tài tranh luận.

Theo El Chiringuito, PSG đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Federico Valverde trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa mùa hè 2026. Nhà đương kim vô địch Champions League muốn bổ sung thêm chất thép, tốc độ và nguồn năng lượng cho đội hình mà HLV Luis Enrique xây dựng tại Paris.

Valverde được đánh giá là mẫu tiền vệ phù hợp với triết lý pressing cường độ cao của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ngôi sao Uruguay nổi bật nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng hoạt động rộng và sự đa năng khi có thể chơi tốt ở nhiều vị trí nơi hàng tiền vệ.

Hiện PSG chưa gửi đề nghị chính thức tới Real Madrid. Tuy nhiên, việc đội bóng Pháp chủ động liên hệ với người đại diện của Valverde cho thấy họ nghiêm túc với thương vụ này. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè đang tới gần, PSG muốn sớm đánh giá khả năng đàm phán trước khi đưa ra bước đi cụ thể.

Về phía Real Madrid, Valverde vẫn nằm trong nhóm cầu thủ được đánh giá cao nhất trong kế hoạch dài hạn của CLB. Tiền vệ sinh năm 1998 nhiều lần khẳng định tình cảm với đội bóng Hoàng gia và luôn được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình.

Dù vậy, những lùm xùm gần đây liên quan tới vụ việc với Tchouameni phần nào khiến tương lai của Valverde xuất hiện dấu hỏi. Bên cạnh đó, tiềm lực tài chính khổng lồ từ PSG luôn khiến mọi thương vụ trở nên khó đoán.

Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong định hướng xây dựng lực lượng. Thay vì phụ thuộc vào những siêu sao tấn công như trước, PSG ưu tiên một tập thể giàu năng lượng, cân bằng và giàu tính chiến đấu hơn. Thành quả là chức vô địch Champions League 2024/25 cùng hành trình bảo vệ ngôi vương đầy ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Valverde hiện vẫn còn hợp đồng dài hạn với Real Madrid, nhưng sau mùa giải đáng quên của đội bóng Hoàng gia, sức hút từ dự án đầy tham vọng của PSG hoàn toàn có thể trở thành “miếng mồi” đáng cân nhắc với tiền vệ người Uruguay.

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, nếu thương vụ xảy ra vào mùa hè 2026, mức phí dành cho Valverde có thể không dưới 120 triệu euro.