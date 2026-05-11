Valverde đắt hàng

Theo truyền thông châu Âu, ít nhất 5 ông lớn bày tỏ sự quan tâm tới Federico Valverde sau biến cố nội bộ tại Real Madrid.

Mọi chuyện bắt đầu sau vụ va chạm giữa Valverde và Aurelien Tchouameni tại sân tập Real hôm 8/5. Trong lúc xảy ra tranh cãi, Valverde trượt chân và đập đầu vào bàn trong phòng thay đồ, phải nhập viện để kiểm tra chấn thương.

Phía Valverde khẳng định không hề có chuyện Tchouameni tung đòn đánh đồng đội. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ và buộc phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày theo phác đồ y tế.

Real sau đó mở cuộc điều tra nội bộ và phạt mỗi cầu thủ 500.000 euro. Trong khi Tchouameni nhanh chóng trở lại thi đấu ở trận thua Barcelona 0-2 rạng sáng 11/5, Valverde khả năng chơi trận cuối cùng cho đội chủ sân Bernabeu khi mùa giải sắp khép lại.

Theo TEAMtalk, Arsenal là đội theo sát tình hình nhất và rất muốn đưa Valverde tới Premier League hè này. Ngoài Arsenal, cả Chelsea, Man City và Paris Saint-Germain cũng nhập cuộc.

Trong khi đó, truyền thông Nam Mỹ tiết lộ Bayern Munich xem Valverde là mảnh ghép lý tưởng cho hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Dù vậy, Real Madrid được cho là sẽ chưa đưa ra quyết định chuyển nhượng nào cho tới khi xác định tương lai băng ghế huấn luyện. Jose Mourinho hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Alvaro Arbeloa.

Mourinho phủ nhận đạt thỏa thuận trở lại Bernabeu, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha sớm có các cuộc trao đổi tích cực với Chủ tịch Florentino Perez thời gian gần đây.

