Valverde đắt hàng

  • Thứ hai, 11/5/2026 18:35 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Theo truyền thông châu Âu, ít nhất 5 ông lớn bày tỏ sự quan tâm tới Federico Valverde sau biến cố nội bộ tại Real Madrid.

Valverde được nhiều CLB săn đón.

Mọi chuyện bắt đầu sau vụ va chạm giữa Valverde và Aurelien Tchouameni tại sân tập Real hôm 8/5. Trong lúc xảy ra tranh cãi, Valverde trượt chân và đập đầu vào bàn trong phòng thay đồ, phải nhập viện để kiểm tra chấn thương.

Phía Valverde khẳng định không hề có chuyện Tchouameni tung đòn đánh đồng đội. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ và buộc phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày theo phác đồ y tế.

Real sau đó mở cuộc điều tra nội bộ và phạt mỗi cầu thủ 500.000 euro. Trong khi Tchouameni nhanh chóng trở lại thi đấu ở trận thua Barcelona 0-2 rạng sáng 11/5, Valverde khả năng chơi trận cuối cùng cho đội chủ sân Bernabeu khi mùa giải sắp khép lại.

Theo TEAMtalk, Arsenal là đội theo sát tình hình nhất và rất muốn đưa Valverde tới Premier League hè này. Ngoài Arsenal, cả Chelsea, Man City và Paris Saint-Germain cũng nhập cuộc.

Trong khi đó, truyền thông Nam Mỹ tiết lộ Bayern Munich xem Valverde là mảnh ghép lý tưởng cho hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Dù vậy, Real Madrid được cho là sẽ chưa đưa ra quyết định chuyển nhượng nào cho tới khi xác định tương lai băng ghế huấn luyện. Jose Mourinho hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Alvaro Arbeloa.

Mourinho phủ nhận đạt thỏa thuận trở lại Bernabeu, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha sớm có các cuộc trao đổi tích cực với Chủ tịch Florentino Perez thời gian gần đây.

Hành động đẹp của Vinicius sau thất bại tại El Clasico Sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 chính thức nhìn đối thủ lên ngôi vô địch tại La Liga 2025/26. Sau trận đấu, ngôi sao người Brazil đã chúc mừng các cầu thủ đội bạn.

Tchouameni thoát án nặng trước El Clasico

Real Madrid xác nhận Aurelien Tchouameni vẫn có tên trong danh sách thi đấu El Clasico, trong khi Federico Valverde tiếp tục vắng mặt sau vụ xô xát nội bộ gây chấn động Valdebebas.

17:55 9/5/2026

Arbeloa phơi bày vết rạn lớn nhất ở Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa chọn đứng về phía Valverde và Tchouameni sau vụ xô xát nội bộ, đồng thời chỉ trích việc phòng thay đồ Real Madrid bị rò rỉ thông tin ra ngoài.

17:03 9/5/2026

Valverde là tội đồ?

Federico Valverde mắc sai lầm trong vụ việc với Tchouameni, nhưng điều đó không đủ để xóa sạch một thập kỷ cống hiến của tiền vệ người Uruguay cho Real Madrid.

11:52 9/5/2026

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

