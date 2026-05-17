Cái kết hoàn hảo cho Onana và MU

  • Chủ nhật, 17/5/2026 06:52 (GMT+7)
Manchester United dường như đã tìm ra phương án phù hợp cho tương lai của Onana sau khi thủ môn người Cameroon trở lại từ thời gian khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Onana không còn chỗ đứng tại Old Trafford.

Sau nhiều tháng bất ổn với bài toán trở lại Old Trafford, tương lai của Andre Onana cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện lối ra tương đối êm đẹp cho cả Manchester United lẫn chính thủ môn người Cameroon.

Dù từng tiêu tốn 47,2 triệu bảng từ Inter Milan, thủ môn 30 tuổi chưa bao giờ tạo được sự ổn định cần thiết ở Premier League.

Theo Daily Mail, MU không còn ý định đưa Onana trở lại đội hình mùa tới. Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng việc giữ một thủ môn nhận lương 120.000 bảng/tuần trên ghế dự bị là điều không hợp lý, đặc biệt với cá tính mạnh và phong cách quá nổi bật của cựu sao Inter Milan.

Trong bối cảnh đó, Trabzonspor trở thành phương án lý tưởng. Kể từ khi gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn hồi tháng 9 năm ngoái, Onana nhanh chóng lấy lại hình ảnh. Anh góp công lớn giúp Trabzonspor vào chung kết Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều lần trở thành người hùng ở các trận cầu quan trọng.

Đặc biệt, màn cản phá ba quả luân lưu trước Samsunspor tại tứ kết khiến ban lãnh đạo Trabzonspor hoàn toàn bị thuyết phục. Chủ tịch CLB Ertugrul Dogan công khai khẳng định đội bóng muốn giữ Onana nếu điều kiện phù hợp.

MU hiện muốn xây dựng lại vị trí thủ môn xoay quanh Senne Lammens, đồng thời tránh nguy cơ phòng thay đồ trở nên phức tạp nếu Onana trở lại trong vai trò dự bị.

Trabzonspor chưa đủ khả năng mua đứt hoàn toàn, nhưng một bản hợp đồng cho mượn mới được xem là giải pháp hợp lý với tất cả các bên. MU giảm được gánh nặng nhân sự, còn Onana tiếp tục thi đấu trong môi trường phù hợp hơn áp lực khắc nghiệt tại Anh.

Ở tuổi 30, thủ môn người Cameroon vẫn còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao. Đôi khi, việc rời Old Trafford đúng thời điểm lại là cách tốt nhất để cứu vãn sự nghiệp của một ngôi sao từng được kỳ vọng rất lớn.

Đào Trần

Onana Senne Lammens Andre Onana Cameroon Trabzonspor MU Manchester United

