Onana cản phá 3 quả penalty

Rạng sáng 24/4, thủ thành Andre Onana có màn trình diễn bùng nổ giúp Trabzonspor vượt qua Samsunspor để giành vé vào bán kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Onana có màn trình diễn chói sáng.

Sau 120 phút không có bàn thắng nào được ghi trên sân Samsun, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Tại đây, Onana trở thành tâm điểm khi liên tiếp từ chối 3 cú sút của đối thủ, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Trabzonspor trong loạt luân lưu cân não.

Trước đó, thủ môn người Cameroon có một trận đấu chắc chắn. Anh thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, nổi bật là tình huống băng ra dũng cảm ở phút 68 để cắt đường căng ngang ngay trước mũi giày đối phương.

Trabzonspor chơi hơn người từ phút 69 khi tiền đạo bên phía Samsunspor bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, Trabzonspor không thể kết liễu trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Onana lên tiếng đúng lúc. Ở phía đối diện, thủ môn Okan Kocuk cũng có 2 pha cản phá, nhưng không đủ để cứu Samsunspor khỏi thất bại.

Màn trình diễn xuất sắc của Onana nhanh chóng gây chú ý. Cách đây không lâu, thủ môn này từng chịu nhiều chỉ trích sau những sai lầm ở đấu trường cúp, đặc biệt trong màu áo MU, nhưng màn chuộc lỗi tại Thổ Nhĩ Kỳ giúp anh ghi điểm trở lại.

Cục diện Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa này cũng trở nên hấp dẫn khi chỉ còn 2 đại diện thuộc nhóm đầu giải VĐQG là Besiktas và Trabzonspor. Đáng chú ý, Besiktas đang sa sút và kém Trabzonspor tới 10 điểm trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn để Onana cùng các đồng đội tiến tới chức vô địch.

