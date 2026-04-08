MU tính sao khi Onana muốn ở lại?

Manchester United sẵn sàng chia tay Andre Onana dù thủ môn này muốn ở lại, mở ra cuộc cải tổ toàn diện vị trí gác đền.

Onana muốn ở lại MU.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn ở vị trí thủ môn trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Andre Onana nhiều khả năng không còn tương lai tại Old Trafford, bất chấp mong muốn trở lại và cạnh tranh vị trí của anh.

Thủ thành người Cameroon hiện khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn, nhưng vẫn còn hai năm hợp đồng với MU, kèm mức lương 120.000 bảng mỗi tuần. Onana muốn trở lại vào tháng 6 để cạnh tranh với Senne Lammens. Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng lại đi theo hướng khác.

Ban lãnh đạo MU không có ý định đưa Onana trở lại. Mục tiêu của CLB là giảm quỹ lương và tránh việc giữ một thủ môn hưởng đãi ngộ cao chỉ để dự bị. Lammens, người được chiêu mộ với giá 18,2 triệu bảng mùa hè năm ngoái, được xác định là lựa chọn số một trong khung gỗ.

Các cuộc đàm phán giữa đại diện của Onana và MU dự kiến diễn ra trong tháng này. Dù vậy, kịch bản khả dĩ nhất vẫn là anh tiếp tục ra đi, theo dạng bán đứt hoặc cho mượn. MU kỳ vọng thu hồi một phần khoản phí 47,2 triệu bảng từng chi để đưa anh về từ Inter Milan năm 2023.

Trabzonspor muốn giữ Onana, trong khi Besiktas cũng theo sát tình hình. Monaco, đội từng ngỏ ý với mức giá 30 triệu bảng cũng có thể quay lại. Ngoài ra, Saudi Arabia vẫn là một điểm đến tiềm năng nếu Onana muốn tìm kiếm thêm trải nghiệm bên ngoài châu Âu.

Không chỉ Onana, thủ môn số hai Altay Bayindir cũng đứng trước khả năng rời đội. MU từng từ chối lời đề nghị từ Besiktas hồi tháng 1 do thiếu phương án thay thế, nhưng sẽ cởi mở hơn trong mùa hè này.

Trong bối cảnh đó, Tom Heaton nhiều khả năng là người ở lại. Thủ môn sắp bước sang tuổi 40 được đánh giá cao về kinh nghiệm và vai trò trong phòng thay đồ, đặc biệt trong việc hỗ trợ Lammens phát triển.

MU rõ ràng đang đặt cược vào một tương lai mới trong khung gỗ, với Lammens là trung tâm của kế hoạch dài hạn.

Dàn cầu thủ rời MU sau mùa 2025/26 MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với kế hoạch tái thiết mạnh mẽ, khi hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp đứng trước khả năng rời Old Trafford.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD