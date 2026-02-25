Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của Onana khi Lammens liên tục tỏa sáng

  • Thứ tư, 25/2/2026 11:00 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Andre Onana vừa có động thái đáng chú ý dành cho người thay thế mình tại Manchester United.

Onana anh 1

Động thái của Onana dành cho Lammens.

Thủ thành người Cameroon thả tim bức ảnh Senne Lammens nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trên Instagram. Cử chỉ của Onana được xem là lời chúc mừng công khai trong bối cảnh đàn em làm quá tốt vai trò thay thế mình tại sân Old Trafford.

Hôm 24/2, Lammens trở thành người hùng trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton thuộc vòng 27 Premier League. Tại Hill Dickinson, thủ môn 22 tuổi trải qua trận đấu đầy thử thách khi liên tục đối mặt với sức ép từ Everton.

Đỉnh điểm là phút 82, Michael Keane tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Lammens vẫn kịp bay người cứu thua ngoạn mục. Anh có 4 pha cản phá, 4 lần đấm bóng giải nguy và 2 tình huống bắt gọn trên không. SofaScore chấm Lammens 7,4 điểm, phản ánh màn trình diễn chắc chắn và đầy bản lĩnh.

Trong khi đó, Onana từng được kỳ vọng lớn khi gia nhập MU từ Inter Milan năm 2023 với mức phí 47 triệu bảng để thay thế David de Gea. Tuy nhiên, anh không duy trì được phong độ như thời thi đấu tại Serie A. Những sai sót cá nhân của Onana thường xuyên khiến "Quỷ đỏ" trả giá đắt.

Cựu tiền vệ Nemanja Matic thậm chí từng công khai chỉ trích Onana gay gắt. Sau cú sốc bị loại khỏi Carabao Cup trước Grimsby Town, ban lãnh đạo quyết định để thủ môn người Cameroon sang Trabzonspor theo dạng cho mượn và trao cơ hội cho Lammens.

Đến thời điểm hiện tại, lựa chọn ấy đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Hàng thủ MU được nâng cấp rõ rệt khi hạn chế những sai lầm từ vị trí khung gỗ.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Vì sao tên CLB Bodo/Glimt có dấu gạch chéo?

Câu chuyện cổ tích của Bodo/Glimt đang khiến cả châu Âu phải ngả mũ.

5 giờ trước

CĐV MU đòi gạch tên Amad

CĐV MU chê bai Amad Diallo sau chiến thắng 1-0 trước Everton thuộc vòng 27 Premier League.

18 giờ trước

Chấm điểm MU trận thắng Everton

Manchester Evening News chấm Senne Lammens và Benjamin Sesko cao điểm nhất trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2.

29:1727 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Onana Onana

    Đọc tiếp

    Bo Dao Nha can nhac huy giao huu o Mexico hinh anh

    Bồ Đào Nha cân nhắc hủy giao hữu ở Mexico

    2 giờ trước 10:00 25/2/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang tiến hành rà soát lại kế hoạch thi đấu giao hữu với Mexico sau khi hàng loạt cảnh báo an ninh được ban bố tại quốc gia này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý