Phản ứng của Onana khi Lammens liên tục tỏa sáng

Thủ thành người Cameroon thả tim bức ảnh Senne Lammens nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trên Instagram. Cử chỉ của Onana được xem là lời chúc mừng công khai trong bối cảnh đàn em làm quá tốt vai trò thay thế mình tại sân Old Trafford.

Hôm 24/2, Lammens trở thành người hùng trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton thuộc vòng 27 Premier League. Tại Hill Dickinson, thủ môn 22 tuổi trải qua trận đấu đầy thử thách khi liên tục đối mặt với sức ép từ Everton.

Đỉnh điểm là phút 82, Michael Keane tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Lammens vẫn kịp bay người cứu thua ngoạn mục. Anh có 4 pha cản phá, 4 lần đấm bóng giải nguy và 2 tình huống bắt gọn trên không. SofaScore chấm Lammens 7,4 điểm, phản ánh màn trình diễn chắc chắn và đầy bản lĩnh.

Trong khi đó, Onana từng được kỳ vọng lớn khi gia nhập MU từ Inter Milan năm 2023 với mức phí 47 triệu bảng để thay thế David de Gea. Tuy nhiên, anh không duy trì được phong độ như thời thi đấu tại Serie A. Những sai sót cá nhân của Onana thường xuyên khiến "Quỷ đỏ" trả giá đắt.

Cựu tiền vệ Nemanja Matic thậm chí từng công khai chỉ trích Onana gay gắt. Sau cú sốc bị loại khỏi Carabao Cup trước Grimsby Town, ban lãnh đạo quyết định để thủ môn người Cameroon sang Trabzonspor theo dạng cho mượn và trao cơ hội cho Lammens.

Đến thời điểm hiện tại, lựa chọn ấy đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Hàng thủ MU được nâng cấp rõ rệt khi hạn chế những sai lầm từ vị trí khung gỗ.

