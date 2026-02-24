CĐV MU đòi gạch tên Amad

CĐV MU chê bai Amad Diallo sau chiến thắng 1-0 trước Everton thuộc vòng 27 Premier League.

Amad Diallo thi đấu không đạt được sự kỳ vọng.

Tại sân Hill Dickinson rạng sáng 24/2, Manchester United giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng phút 71 của Benjamin Sesko. Trận đấu diễn ra chặt chẽ và thiếu đột biến trong hiệp một. Trước thế trận bế tắc, Carrick quyết định rút Amad ở phút 58 để tung Sesko vào sân. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi tiền đạo người Slovenia ghi bàn duy nhất sau một pha phản công nhanh.

Sau trận đấu, Amad trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều CĐV bày tỏ sự không hài lòng với Amad. Một người viết: "Amad nên vào sân từ ghế dự bị lúc này. Lối chơi tổng thể của cậu ấy đã sa sút. Đây không chỉ là chuyện bàn thắng hay kiến tạo".

Một ý kiến khác so sánh: "Mbeumo có số kiến tạo trong 2 trận gần nhất bằng cả mùa này của Amad. Không phải ghét bỏ, mà là kỳ vọng nhiều hơn ở một cầu thủ tài năng như vậy. Nếu không có sản phẩm cuối cùng thì rê bóng qua cả đội cũng vô nghĩa".

Một CĐV khác nhắc đến triết lý của Sir Alex Ferguson: "Ông ấy không chờ thua mới thay đổi. Không thể để một cầu thủ đá chính liên tục mà không có bàn hay kiến tạo. Bộ ba tấn công trước Crystal Palace nên là Cunha, Mbeumo và Sesko".

Có người thẳng thắn hơn: "Amad rất giỏi kỹ thuật, nhưng ra quyết định ở thời điểm quan trọng thì quá tệ. Cậu ấy chiếm vị trí tốt nhưng không tạo được hiệu quả. Có lẽ nên bị cho dự bị".

Amad đang chơi kém nổi bật hơn những ngôi sao như Mbeumo.

Thống kê cho thấy Amad có 2 bàn và 3 kiến tạo sau 22 lần ra sân mùa này. Con số này chưa thực sự nổi bật trong bối cảnh Manchester United đang cạnh tranh suất dự Champions League.

Ở chiều ngược lại, đội bóng của Carrick duy trì sự ổn định. Hàng thủ với Maguire, Yoro và thủ môn Senne Lammens giữ sạch lưới trước sức ép cuối trận từ Everton. Sự chắc chắn này là nền tảng cho chuỗi bất bại đang được nối dài.

MU có trận thắng thứ 5 trong 7 trận gần nhất dưới thời HLV Michael Carrick kể từ khi thay Ruben Amorim vào tháng 1. Ba điểm giúp Manchester United trở lại vị trí thứ 4, vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng.

Manchester United sẽ tiếp đón Crystal Palace ngày 1/3. Trận đấu tới có thể là cơ hội để Carrick tiếp tục điều chỉnh nhân sự, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh top 4 ngày càng căng thẳng.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD