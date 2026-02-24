MU sống lại nhờ cú phản công 207 triệu bảng

Có những trận thắng chỉ để cộng thêm ba điểm. Nhưng cũng có những trận thắng khiến người ta ngồi lại và tự hỏi: phải chăng Manchester United đang dần tìm lại chính mình?

Michael Carrick vẫn đang giúp MU bất bại.

Bàn thắng vào lưới Everton thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2 không phải siêu phẩm. Không phải pha độc diễn. Nó là một tình huống phản công mẫu mực, nhanh, trực diện và lạnh lùng. Kiểu bàn thắng từng là thương hiệu của Manchester United trong những năm tháng đỉnh cao. Thứ bóng đá tưởng như đã thuộc về quá khứ.

Cựu tiền đạo Everton và Manchester United, Wayne Rooney có mặt trên khán đài. Sự trùng hợp ấy càng khiến pha bóng thêm nhiều tầng ý nghĩa. Khi Matheus Cunha mở bóng, Bryan Mbeumo tăng tốc và Benjamin Sesko băng vào dứt điểm, ký ức về bộ ba Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez thoáng hiện. So sánh là khập khiễng. Nhưng cảm giác thì có thật.

Ba tân binh trị giá tổng cộng 207 triệu bảng phối hợp để tạo nên khoảnh khắc quyết định. Đó là điều Manchester United chờ đợi khi “tất tay” cải tổ hàng công mùa hè năm ngoái.

Sesko và giá trị của những bàn thắng đúng lúc

Benjamin Sesko lại ghi bàn. Và một lần nữa, anh xuất phát từ ghế dự bị.

Tiền đạo 22 tuổi vào sân với sự háo hức quen thuộc. Chỉ 13 phút sau, anh định đoạt trận đấu. 6 bàn trong 7 lần ra sân gần nhất. Quan trọng hơn, phần lớn là những bàn thắng mang tính bước ngoặt.

Trước Everton, trận đấu có dấu hiệu trôi về kết quả hòa. Everton chơi lì lợm, tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt các tình huống cố định. Manchester United không áp đảo. Họ không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng.

Rồi một quả phạt góc cho Everton. Và chỉ vài giây sau, bóng nằm trong lưới Jordan Pickford.

Sesko ghi bàn duy nhất giúp MU hạ Everton.

Sesko là người khởi đầu pha bóng. Anh thu hồi quyền kiểm soát và chuyền sang trái cho Cunha. Bóng được đảo nhanh sang phải để Mbeumo bứt tốc. Đường trả ngang đủ tầm và đủ lực. Sesko băng vào, vượt qua James Tarkowski, chỉnh một nhịp rồi đặt lòng chính xác.

Đơn giản, nhưng hiệu quả. Không có động tác thừa. Không có sự do dự.

Điều đáng nói là thời điểm. Nếu không có bàn thắng ấy, Manchester United có thể đánh rơi hai điểm. Trước đó, Sesko cũng ghi bàn quan trọng trước Fulham và góp công trong trận hòa Burnley. Những đóng góp ấy tạo ra khác biệt thực tế trên bảng xếp hạng.

Anh có thể không thích danh xưng “siêu dự bị”. Nhưng lịch sử Manchester United từng có những cầu thủ tạo dấu ấn từ ghế dự bị. Và khi một tiền đạo ghi những bàn thắng mang về điểm số, cách anh xuất phát không còn quá quan trọng.

Carrick, sự thực dụng và những bước đi có tính toán

Dưới thời Michael Carrick, Manchester United thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Đó là chuỗi kết quả đủ để người ta nhìn ông bằng ánh mắt khác.

Trận đấu này không rực rỡ. Manchester United không kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhưng Carrick hiểu rõ điều mình cần. Ông biết chỉ một bàn thắng có thể định đoạt cục diện.

Cunha chơi hay trong ngày MU thắng Everton.

Sau khi vượt lên, Carrick rút Mbeumo và đưa Noussair Mazraoui vào sân. Quyết định ấy không hoa mỹ. Nhưng nó phản ánh tư duy thực dụng. Everton dồn bóng bổng và gia tăng áp lực. Manchester United phòng ngự kỷ luật.

Senne Lammens cũng có một đêm đáng nhớ. Sai lầm ngay giây thứ năm khi phá bóng trúng Thierno Barry suýt khiến anh trả giá. Nhưng sau đó, thủ môn này giữ được sự bình tĩnh. Pha cứu thua trước cú sút của Michael Keane rất quan trọng. Cách anh xử lý các quả phạt góc cho thấy sự tiến bộ.

Vài tháng trước, Manchester United từng thua Everton 0-1 trong trận đấu mà đối thủ chỉ còn 10 người. Đó là một trong những thời điểm u ám. Giờ đây, đội bóng đã khác. Không hoàn hảo, nhưng có tổ chức và có định hướng rõ ràng.

207 triệu bảng từng là con số gây tranh cãi. Nhưng ở Merseyside, khoản đầu tư ấy mang lại giá trị cụ thể. Không phải bằng lời hứa. Mà bằng một pha phản công đúng chất Manchester United.

Carrick vẫn chưa chắc chắn tương lai lâu dài. Nhưng ông đang xây dựng vị thế bằng kết quả. Cổ động viên hát vang tên ông sau tiếng còi mãn cuộc. Điều đó không đến từ may mắn.

Manchester United chưa trở lại đỉnh cao. Con đường phía trước còn dài. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở Hill Dickinson, người ta thấy lại hình ảnh đội bóng từng khiến cả châu Âu dè chừng.

Đôi khi, một pha bóng là đủ để khơi lại niềm tin.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.