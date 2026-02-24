Phản ứng của Sesko khi liên tục dự bị

Benjamin Sesko khẳng định niềm tin vào bản thân sau khi ghi bàn quyết định giúp MU hạ Everton 1-0 thuộcn vòng 27 Premier League.

Một lần nữa Sesko toả sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/2 tại Hill Dickinson, Sesko một lần nữa tạo khác biệt. Pha lập công trong hiệp hai mang về 3 điểm quan trọng, giúp Manchester United tạo khoảng cách 3 điểm với Chelsea và Liverpool trong cuộc đua top 4 Premier League.

Chia sẻ với Sky Sports, Sesko nói: "Với tôi, điều quan trọng là khi vào sân phải giúp đội bóng. Dù là 5 phút hay 90 phút cũng không quan trọng. Tôi ở đây để tạo ra khác biệt. Tôi tin vào bản thân và các đồng đội cũng tin vào tôi".

Anh thừa nhận trận đấu trước Everton rất khó khăn và mang tính giằng co. "Đó là cuộc chiến 50/50 vì cả hai đội đều chiến đấu hết mình. Nhưng chúng tôi kiểm soát được đến cuối và giành chiến thắng", Sesko nói thêm.

Dưới thời Michael Carrick, tiền đạo người Slovenia chưa được đá chính trận nào. Tuy nhiên, hiệu quả của anh vẫn được duy trì. Sesko ghi bàn ở 3 trong 5 lần vào sân thay người. Trước đó, trong giai đoạn Darren Fletcher tạm quyền, anh có 3 bàn sau 2 trận khi được xếp đá chính.

Những pha lập công vào lưới Fulham, West Ham và Everton trực tiếp mang về 7 điểm cho Manchester United. Bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng dần chứng minh giá trị trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Manchester United đang có chuỗi phong độ tích cực dưới thời Carrick. Và trong hành trình ấy, Sesko đang trở thành quân bài tạo đột biến đúng thời điểm.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

