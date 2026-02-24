Vì sao MU chật vật thắng Everton?

Việc thiếu vắng những mắt xích quan trọng khiến lối chơi của MU thiếu sức sống, chậm và dễ bắt bài trong phần lớn thời gian trước Everton.

Một mình Bruno Fernandes là không đủ sáng tạo cho MU. Ảnh: Reuters.

Phút 29 tại Hill Dickinson Stadium, Bruno Fernandes dẫn bóng xuống hành lang phải rồi dang tay ra hiệu tìm phương án phối hợp.

Tuy nhiên, không một ai di chuyển đúng nhịp, đội trưởng Manchester United buộc phải quay lưng với khung thành Jordan Pickford để giữ bóng. Một cơ hội phản công trôi qua. Đấy là một trong những khoảnh khắc phản ánh rõ sự bế tắc của đội khách.

Những vấn đề từng lộ diện ở trận hòa West Ham tiếp tục tái diễn khi đội hình của HLV Michael Carrick chơi quá bó hẹp. Các vị trí đứng gần nhau nhưng thiếu chuyển động đột phá. Tốc độ luân chuyển bóng không đủ nhanh để kéo giãn khối phòng ngự thấp của Everton.

Ở đó, chấn thương của Lisandro Martinez là một nguyên nhân quan trọng. Anh vắng mặt vì chấn thương bắp chân, chỉ vài giờ trước giờ bóng lăn. MU thiếu khả năng thoát pressing và phát triển bóng từ tuyến dưới, vốn là điểm mạnh của trung vệ người Argentina.

Bên cánh trái, Patrick Dorgu vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương gân kheo và dự kiến nghỉ đến giữa tháng 4,. Không có anh, biên trái của MU giảm hẳn tốc độ. Matheus Cunha có kỹ thuật và tư duy tấn công tốt, nhưng xu hướng bó vào trung lộ của anh khiến không gian trước vòng cấm đối phương thêm chật chội.

Trong những trận đấu thành công dưới thời Carrick, MU thường phối hợp ở cự ly ngắn rồi tăng tốc đột ngột qua từng tuyến. Trước Everton, trong hơn một giờ đầu, họ thiếu sự chính xác và nhịp độ để làm điều đó.

Có thời điểm Fernandes sút bóng vọt xà, rồi quay lại phản ứng với trọng tài Darren England. Hình ảnh ấy gợi lại một Fernandes nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi phải gánh vác quá nhiều sáng tạo.

Chỉ khi Carrick điều chỉnh trong hiệp hai, thế trận mới đổi chiều. Và rồi Benjamin Sesko, từ đường chuyền tinh tế của Cunha, ghi bàn quyết định. MU giành trọn 3 điểm, nhưng bài toán sáng tạo còn đó mà chưa có một lời giải chính xác.