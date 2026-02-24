Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Everton làm mọi cách vẫn bất lực trước Lammens

  Thứ ba, 24/2/2026 05:31 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Rạng sáng 24/2, Senne Lammens xứng đáng là người hùng trong chiến thắng của 1-0 của MU trước Everton thuộc vòng 27 Premier League.

Lammens có màn trình diễn chắc chắn trong khung gỗ MU.

Giữa cơn mưa bóng bổng và những pha va chạm quyết liệt trong vùng cấm tại sân Hill Dickinson, thủ thành trẻ người Bỉ vẫn đứng vững. Anh khép lại trận đấu bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh và thêm một trận giữ sạch lưới.

Everton làm tất cả để gây áp lực mỗi khi thực hiện tình huống cố định. Từ những pha phạt góc dồn dập đến các cú treo bóng thẳng vào khu vực 5,50 m, đội chủ nhà tìm cách làm chao đảo điểm rơi và thăng bằng của Lammens. Nhưng lần nào người gác đền của Manchester United cũng chiến thắng.

Thậm chí cả khi Michael Keane tung cú sút cực kỳ hiểm hóc ở phút 82, Lammens vẫn nhoài người đẩy bóng ra ngoài thành công. Thủ môn 22 tuổi có tổng cộng 4 pha cứu thua, 4 lần đấm bóng giải nguy và 2 tình huống bắt gọn trên không. SofaScore chấm anh 7,4 điểm.

Lammens anh 1

Everton làm tất cả để ghi bàn nhưng Lammens vẫn đứng vững.

Trận đấu khởi đầu không hề suôn sẻ với Lammens. Ngay trong 30 giây đầu, anh suýt biếu không cơ hội cho đối phương khi cú phát bóng bị Thierno Barry áp sát cản phá. Đó là khoảnh khắc khiến khán đài thót tim. Nhưng thay vì sụp đổ, Lammens đáp trả bằng màn trình diễn ấn tượng.

Trong điều kiện MU thi đấu dưới sức ép mạnh mẽ, Lammens hóa giải triệt để mối đe dọa từ những pha không chiến của Everton. Anh chủ động băng ra, chọn vị trí hợp lý và kiểm soát không gian hiệu quả, đặc biệt ở những pha bóng được rót thẳng vào khu vực cấm địa. Sự chắc chắn ấy giúp hàng thủ phía trước thêm tự tin.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có Lammens trong khung gỗ, đội khách có thể thủng lưới ít nhất 2 lần. Những tình huống cố định dày đặc hoàn toàn có thể nuốt chửng các thủ môn kém bản lĩnh.

Lammens chứng minh đẳng cấp bằng sự điềm tĩnh và phản xạ xuất sắc giúp "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm. Với CĐV MU, Lammens là sự nâng cấp đáng kể so với Andre Onana.

Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

    Carrick mài sắc Sesko theo cách không ai ngờ

    Carrick mài sắc Sesko theo cách không ai ngờ

    2 giờ trước 11:00 24/2/2026

    0

    Benjamin Sesko tại Manchester United lại là một nghịch lý thú vị đi ngược lại mọi quy luật thông thường. Khi được o bế thì chơi sa sút, khi bị đày đọa trên ghế dự bị thì lại liên tục tỏa sáng.

    Lý do Onana thất bại tại MU

    Lý do Onana thất bại tại MU

    2 giờ trước 11:00 24/2/2026

    0

    Thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar có những chia sẻ thẳng thắn về trường hợp của Andre Onana tại MU.

